Avrupa’da hava trafiği felç oldu! İki havalimanında 'drone alarmı' yüzünden uçuşlar durdu

Avrupa’da iki büyük havalimanında aynı gün içinde “drone tespiti” alarmı verildi.

İspanya’nın Palma de Mallorca ve Almanya’nın Münih havalimanlarında hava sahasına izinsiz giren dronelar nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu.

MAYORKA HAVALİMANI'NDA GÖRÜLDÜ

İspanya’daki Palma de Mallorca Havalimanı, Pazar akşamı üzerindeki hava sahasında drone görüldüğü ihbarı üzerine tüm uçuşları askıya aldı.

FlightRadar24 verilerine göre, son iniş yerel saatle 18.58’de gerçekleşti ve onlarca uçuş başka şehirlere yönlendirildi.

Gatwick’ten gelen bazı uçaklar iniş izni alamadığı için binlerce yolcu terminalde bekletildi.

Yaklaşık bir saatlik kesintinin ardından operasyonlar yeniden başladı.

Ada, her yıl İngiltere ve Avrupa’nın farklı bölgelerinden yüz binlerce turistin tercih ettiği bir tatil noktası olarak biliniyor.

MÜNİH HAVALİMANI GECE YARISI KAPATILDI

Aynı gün Almanya’nın Münih Havalimanı da “drone ihbarı” nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Federal polis, Cumartesi gecesi 22.00 ve 23.00 saatleri arasında iki ayrı gözlem raporu alındığını, ancak bölgede herhangi bir drone bulunamadığını açıkladı.

Yaklaşık yarım saat süren kapatmanın ardından hava trafiği yeniden açıldı.

Üç uçuş başka havalimanlarına yönlendirilirken bir seferin iptal edildiği belirtildi.

Yetkililer, olayın yolcular üzerindeki etkisinin “sınırlı” olduğunu duyurdu.

AVRUPA HAVA SAHASINDA ARDI ARDINA OLAYLAR

İki olay, Avrupa hava sahasında son haftalarda artan drone ihbarları zincirine eklendi.

Almanya’da bu ayın başında da Münih Havalimanı 24 saat içinde iki kez drone tespiti nedeniyle kapanmış, binlerce yolcu mağdur olmuştu.