80 milyonluk uyuşturucuyu 'arkadaş hatırına' taşımış! Savunması hapisten kurtaramadı

80 milyonluk uyuşturucuyu 'arkadaş hatırına' taşımış! Savunması hapisten kurtaramadı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Adana'da polisin yaptığı çalışmada bir tırın içindeki valizlerden yaklaşık 80 milyon lira değerinde 55 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucu sevkiyatı yapan tır sürücüsü savunmasında, "Arkadaşım rica etti, 'Adana'ya götürür müsün?' diye. İlk defa böyle bir ricada bulununca kıramadım." dedi. Tır sürücüsü şahıs, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tır sürücüsü C.Ş.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.

80 milyonluk uyuşturucuyu 'arkadaş hatırına' taşımış! Savunması hapisten kurtaramadı - 1. Resim

80 MİLYON TL PİYASA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda tırı takibe alan polis, önünü keserek durdurdu. Tırda yapılan aramada narkotik dedektör köpeği valizlere tepki verdi. 3 valizi çıkaran polis, içerisinden 55 kilogram skunk ele geçirdi. Yaklaşık 80 milyon lira piyasa değeri olan uyuşturucu ile ilgili C.Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

80 milyonluk uyuşturucuyu 'arkadaş hatırına' taşımış! Savunması hapisten kurtaramadı - 2. Resim

"ARKADAŞIMIN RİCASINI KIRAMADIM" DEDİ, TUTUKLANDI

Şüpheli C.Ş.'nin ifadesinde "Valizler arkadaşımın. Bana, 'Adana'ya götürür müsün?' diye rica etti. İlk defa böyle bir ricada bulununca kıramadım. Uyuşturucuların benimle alakası yok." dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

