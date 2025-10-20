'Erasmus'un Annesi' 91 yaşında hayatını kaybetti

Milyonlarca gencin Avrupa ülkelerinde eğitim görmesini sağlayan Erasmus programının kurucusu Sofia Corradi, 91 yaşında Roma’da hayatını kaybetti.

'ERASMUS'UN ANNESİ'

'Erasmus'un Annesi' lakabıyla tanınan Corradi, Roma’daki Tre Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri Profesörü olarak görev yapmıştı.

İtalyan basınındaki haberlere göre ailesi, akademisyenin "tükenmez enerjiye, entelektüel ve duygusal cömertliğe sahip bir kadın" olduğunu söyledi.

Corradi, prestijli Fulbright bursunu kazanarak New York’taki Columbia Üniversitesi’nde hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Ancak ülkesine döndüğünde, Amerikan üniversitesinden aldığı diploma İtalya’daki eğitim sistemi tarafından geçerli sayılmadı.

Bu deneyimin etkisiyle bir öğrenci değişim programı fikri geliştiren Corradi bir ilke imza atarken, program 1987 yılında Avrupa Birliği tarafından hayata geçirildi.

1987'DEN BU YANA 16 MİLYON ÖĞRENCİ

Erasmus programının resmi internet sitesine göre, başlangıcından bu yana yaklaşık 16 milyon öğrenci bu programa katıldı. Avrupa Birliği tarafından yürütülen bu girişim, Avrupa genelindeki üniversiteler ve yükseköğretim kurumları arasında güçlü bir iş birliği ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

Roma doğumlu Corradi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Lahey Uluslararası Hukuk Akademisi ve London School of Economics (LSE) gibi kurumlar adına eğitim hakkı üzerine çeşitli araştırmalarda bulundu.

"MİLYONLARCA ÖĞRENCİ ONA BORÇLU"

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Corradi’nin "farklı kültürleri tanıyan, öğrenen ve içselleştiren milyonlarca gence ilham verdiğini" belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise X platformunda yaptığı paylaşımda, "Milyonlarca öğrenci, hayatının bir bölümünü ona borçlu" ifadelerine yer verdi.