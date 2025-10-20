Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avustralya’da yaşayan 16 yaşındaki Levi Syer, okul dönüşü yaşadığı kas ağrısından şikayet etti. Talihsiz çocuk, olaydan birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Doktorlar Syer’in ölüm sebebinin menenjit enfeksiyonu sebebiyle gelişen sepsis olduğunu bildirdi.

Korkunç olay, 23 Eylül’de Avustralya’da yaşandı. Okuldan eve gelen 16 yaşındaki Levi, şiddetli kas ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri yaşadığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen annesi Norliah, ertesi gün için doktordan randevu aldı. 

Gece yarısı şiddetli bir sese uyanan kadın, çocuğun kustuğunu ve nefes almakta zorlandığını görünce acil sağlık ekiplerini çağırdı. 

KALBİ DURDU, CİĞERLERİNDE…

Mirror'ın haberine göre, hastaneye kaldırılan çocuğun kalbi dururken, ciğerlerinde sıvı biriktiği ve vücudunda mor lekeler belirdiği tespit edildi. Yaklaşık 60 kişilik bir ekibin 6 saat süren müdahalesi sonucu kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. 

Kas ağrısından şikayetçiydi, saatler içinde hayatını kaybetti! - 1. Resim

24 SAAT İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Doktorlar çocuğun ölümünün Tip B Menenjit bakteriyel enfeksiyon nedeniyle gelişen sepsis nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. Çocuk, ilk belirtilerin ardından 24 saat içinde hayatını kaybetti. 

"VÜCUDU TSUNAMİ GİBİ SARIYOR"

Levi’ye müdahale eden doktorlardan biri, onu kurtarmak için seferber olduklarını belirterek, "Bu hastalık vücudu tsunami gibi sarıyor" ifadelerinde bulundu." Annesi ise aileleri hastalık konusunda bilgi sahibi olmaya davet ederken, "Aşı zamanı geldiğinde geç kalmayın. Levi'yi bir günde kaybettim." dedi. 

