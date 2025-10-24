Leeds United - West Ham United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor!

Leeds United - West Ham United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak belli oldu. Ligde çıkış arayan iki takım, üç puan için kozlarını paylaşacak. Büyük mücadeleye geri sayım başladı!

LEEDS UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in heyecan dolu karşılaşması Leeds United - West Ham United maçı beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma İngiltere’nin efsane statlarından biri olan Elland Road’da oynanacak.

LEEDS UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leeds United - West Ham United karşılaşması 24 Ekim Cuma akşamı saat 22.00’de başlayacak. Ligde üst sıralara tırmanma mücadelesi verecek iki takım kıyasıya rekabet edecek.

LEEDS UNİTED - WEST HAM UNİTED MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: L. Perri, J. Bogle, J. Rodon, P. Struijk, G. Gudmundsson, S. Longstaff, E. Ampadu, A. Stach, B. Aaronson, D. Calvert-Lewin, N. Okafor

West Ham United: A. Aréola, A. Wan-Bissaka, J.-C. Todibo, M. Kilman, E. H. M. Diouf, T. Souček, J. Ward-Prowse, J. Bowen, L. Paquetá, C. Summerville, C. Wilson