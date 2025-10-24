UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: 18 maçta 53 gol

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 19.45 seansında oynanan 8 ve TSİ 22.00 seansında yapılan 10 karşılaşmayla sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Stuttgart (Almanya): 1-0

Braga (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0

Brann (Norveç) - Rangers (İskoçya): 3-0

FCSB (Romanya) - Bologna (İtalya): 1-2

Genk (Belçika) - Real Betis (İspanya): 0-0

Go Ahead Eagles (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 2-1

Olimpik Lyon (Fransa) - Basel (İsviçre): 2-0

Salzburg (Avusturya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-3

Celta Vigo (İspanya) - Nice (Fransa): 2-1

Feyenoord (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan): 3-1

Celtic (İskoçya) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1

Freiburg (Almanya) - Utrecht (Hollanda): 2-0

Lille (Fransa) - PAOK (Yunanistan): 3-4

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Midtjylland (Danimarka): 0-3

Malmö (İsveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-1

Nottingham Forest (İngiltere) - Porto (Portekiz): 2-0

Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-2

Young Boys (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-2