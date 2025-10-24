Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
24 Ekim bugün kimin maçı var? İşte günün karşılaşmaları!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig’de 10. haftanın açılış mücadelesi Fatih Karagümrük - Kayserispor maçıyla başlıyor. 24 Ekim Cuma günü Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1’de oynanacak maçlar futbolseverleri ekran başına toplayacak.

24 Ekim bugün kimin maçı var ve günün karşılaşmaları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 24 Ekim 2025 Cuma günü hem Süper Lig’de hem de Avrupa’nın önde gelen liglerinde önemli karşılaşmalar oynanacak. Bugün hangi maç hangi kanalda netleşti. 

24 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Fatih Karagümrük - Kayserispor | beIN Sports 1

1. Lig

16:00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor | TRT Spor

20:00 Sivasspor - Hatayspor | TRT Spor

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 EKİM

Premier Lig

22:00 Leeds United - West Ham United | beIN Sports 3

LaLiga

22:00 Real Sociedad - Sevilla | S Sport Plus

Serie A

21:45 Milan - Pisa | S Sport Plus

Bundesliga

21:30 Werder Bremen - Union Berlin | S Sport Plus

Ligue 1

21:45 Paris FC - Nantes | beIN Sports 5

Suudi Arabistan - Pro Lig 

17:45 Al Fateh - Al Ettifaq | S Sport Plus

18:30 Neom SC - Al Khaleej | S Sport Plus

21:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Hilal Riyadh | S Sport Plus

