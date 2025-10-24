24 Ekim bugün kimin maçı var? İşte günün karşılaşmaları!
Trendyol Süper Lig’de 10. haftanın açılış mücadelesi Fatih Karagümrük - Kayserispor maçıyla başlıyor. 24 Ekim Cuma günü Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1’de oynanacak maçlar futbolseverleri ekran başına toplayacak.
24 Ekim bugün kimin maçı var ve günün karşılaşmaları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 24 Ekim 2025 Cuma günü hem Süper Lig’de hem de Avrupa’nın önde gelen liglerinde önemli karşılaşmalar oynanacak. Bugün hangi maç hangi kanalda netleşti.
24 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Fatih Karagümrük - Kayserispor | beIN Sports 1
1. Lig
16:00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor | TRT Spor
20:00 Sivasspor - Hatayspor | TRT Spor
BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 EKİM
Premier Lig
22:00 Leeds United - West Ham United | beIN Sports 3
LaLiga
22:00 Real Sociedad - Sevilla | S Sport Plus
Serie A
21:45 Milan - Pisa | S Sport Plus
Bundesliga
21:30 Werder Bremen - Union Berlin | S Sport Plus
Ligue 1
21:45 Paris FC - Nantes | beIN Sports 5
Suudi Arabistan - Pro Lig
17:45 Al Fateh - Al Ettifaq | S Sport Plus
18:30 Neom SC - Al Khaleej | S Sport Plus
21:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Hilal Riyadh | S Sport Plus