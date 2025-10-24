Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İstanbul baraj doluluk oranı: 24 Ekim baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranı: 24 Ekim baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul baraj doluluk oranı: 24 Ekim baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul, Baraj, Doluluk Oranı, Yağış, Su Kaynakları, Kazandere, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları güncel olarak takip ediliyor. Ekim ayının son günlerine doğru şehir genelinde sağanak yağış etkili olurken baraj sevileri merak konusu haline geldi. Peki, bugün İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm ayrıntılar...

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlar gündeme geldi. Ekim ayının sonuna doğru İstanbul merkezli yağışların artmasıyla birlikte baraj seviyelerinde nasıl bir değişiklik olduğu araştırılıyor.

İstanbul baraj doluluk oranı: 24 Ekim baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? - 1. Resim

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

24 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı % 23.12 olarak paylaşıldı.

İstanbul baraj doluluk oranı: 24 Ekim baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? - 2. Resim

İSKİ İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

İstanbul'da su kaynakları kritik noktalara ulaşmaya başladı. Barajlardaki su miktarı, 24 Ekim Perşembe günü itibarıyla 23,12 olarak ölçüldü. En düşük su seviyesine sahip baraj, yüzde 1,96 oranla Kazandere oldu. Kazandere'nin yanı sıra Pabuçdere, Alibey ve Ömerli Barajları'nda da su seviyeleri oldukça düşüktür.

Ömerli Barajı: %15,47

Darlık Barajı: %36,04

Elmalı Barajı: %48,49

Terkos Barajı: %27,87

Alibey Barajı: %11,69

Büyükçekmece Barajı: %27,53

Sazlıdere Barajı: %25,37

Istrancalar Barajı: %23,04

Kazandere Barajı: %1,66

Pabuçdere Barajı: %6,17

Kaynak: Türkiye Gazetesi

1.000 lira ucuzlayacak! ÖTV düzenlemesi nedeniyle indirime girecek telefonlar belli oldu12 ilde "change" operasyonu! 74 zanlı yakalandı, araçlar sergilendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
24 Ekim Keçiören, Polatlı su kesinti listesi paylaşıldı! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - Haberler24 Ekim Keçiören, Polatlı su kesinti listesi paylaşıldı! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?Milan - Pisa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel maç kadrosu belli oldu! - HaberlerMilan - Pisa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel maç kadrosu belli oldu!Necati Özkan kimdir? Gözaltına alınma nedeni gündemde - HaberlerNecati Özkan kimdir? Gözaltına alınma nedeni gündemde25 Ekim 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var? - Haberler25 Ekim 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?Ankara hava durumu raporu MGM tarafından paylaşıldı! Bugün Ankara'da yağmur yağacak mı? - HaberlerAnkara hava durumu raporu MGM tarafından paylaşıldı! Bugün Ankara'da yağmur yağacak mı?Leeds United - West Ham United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor! - HaberlerLeeds United - West Ham United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...