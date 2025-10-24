İstanbul baraj doluluk oranı: 24 Ekim baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlar gündeme geldi. Ekim ayının sonuna doğru İstanbul merkezli yağışların artmasıyla birlikte baraj seviyelerinde nasıl bir değişiklik olduğu araştırılıyor.

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

24 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul'a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı % 23.12 olarak paylaşıldı.

İSKİ İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

İstanbul'da su kaynakları kritik noktalara ulaşmaya başladı. Barajlardaki su miktarı, 24 Ekim Perşembe günü itibarıyla 23,12 olarak ölçüldü. En düşük su seviyesine sahip baraj, yüzde 1,96 oranla Kazandere oldu. Kazandere'nin yanı sıra Pabuçdere, Alibey ve Ömerli Barajları'nda da su seviyeleri oldukça düşüktür.

Ömerli Barajı: %15,47

Darlık Barajı: %36,04

Elmalı Barajı: %48,49

Terkos Barajı: %27,87

Alibey Barajı: %11,69

Büyükçekmece Barajı: %27,53

Sazlıdere Barajı: %25,37

Istrancalar Barajı: %23,04

Kazandere Barajı: %1,66

Pabuçdere Barajı: %6,17