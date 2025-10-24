Avrupa’da ölümcül salgın başladı! 2 ölü, onlarca çocuk hastanede

Dünya yeni bir sağlık tehdidini konuşuyor.

Almanya’da E. coli bakterisinin yol açtığı salgında iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda çocuk hastanelik oldu.

Sindirim sisteminde doğal olarak bulunan Escherichia coli, normalde zararsız bir bakteri türü. Ancak bazı alt türleri, özellikle kirli gıda veya su yoluyla bulaştığında, ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor.

“İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ”

Alman sağlık kurumlarının verilerine göre, erkek bir çocuk ile bir kadın böbrek yetmezliği nedeniyle öldü. Ayrıca yetkililer, teyit edilmemiş bir üçüncü ölüm vakasının da bulunduğunu açıkladı.

ÇOCUKLAR İÇİN RİSK DAHA YÜKSEK

Sağlık otoriteleri, 10 yaş altındaki çocukların E. coli salgınından daha fazla etkilendiğini belirtti. 22 Ekim itibarıyla 183 doğrulanmış vaka tespit edildi; 168 şüpheli vaka ise hâlâ kesinleşmiş değil.

SALGINDA KAYNAĞI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Almanya, bu tür bakteriyel salgınlarda alışık olduğu durumların dışına çıkmış olabilir. Yetkililer, vakaların kaynağını bulmak ve yayılımı durdurmak için incelemeleri hızlandırdı.