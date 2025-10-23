Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nijerya'da Lassa kabusu! Bilanço günden güne ağırlaşıyor

Nijerya'da Lassa kabusu! Bilanço günden güne ağırlaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Nijerya&#039;da Lassa kabusu! Bilanço günden güne ağırlaşıyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 172'ye yükseldiği bildirildi. Yetkililer, en çok etkilenen yaş grubunun 21 ila 30 olduğunu belirterek erkeklerin kadınlara göre daha fazla hastalığa yakalandığını söyledi .

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyalette daha Lassa ateşi vakalarının artmaya devam ettiği belirtildi.

LASSA KABUSU YÜZÜNDEN 172 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede 1 Ocak'tan bu yana 924 Lassa ateşi vakası görüldüğü aktarılan açıklamada, hastalığa neden olan Lassa virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 172'ye yükseldiği kaydedildi.

Nijerya'da Lassa kabusu! Bilanço günden güne ağırlaşıyor - 1. Resim

Açıklamada, en çok etkilenen yaş grubunun 21 ila 30 olduğu ve erkeklerin kadınlara göre daha fazla hastalığa yakalandığı ifade edildi.

GEÇEN YIL 190 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi hayatını kaybetmişti. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

