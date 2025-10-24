ABD’de hava trafiği durdu! Alaska Airlines teknik arızası ülkeyi felç etti

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD’nin önde gelen hava yolu şirketlerinden Alaska Airlines, ülke genelinde yaşanan büyük bir bilgi teknolojileri (BT) arızası nedeniyle tüm uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Federal Havacılık Otoritesi, Seattle merkezli şirketin sistemlerindeki çökme sonrası ülke çapında uçuşların askıya alınması talimatı verdi.

ABD’nin önde gelen hava yolu şirketlerinden Alaska Airlines, Perşembe akşamı ülke genelinde yaşanan bilgi teknolojileri (BT) arızası nedeniyle tüm uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

Federal Havacılık Otoritesi, Seattle merkezli havayolunun operasyonlarını etkileyen teknik sorun sonrası **ülke genelinde uçuşların askıya alınması talimatı verdi.

OPERASYONLAR KADEMELİ OLARAK NORMALE DÖNECEK

Şirketten yapılan açıklamada, “operasyonları etkileyen bir BT kesintisi yaşandığı” ve “zemin durdurma uygulamasının geçici olduğu” belirtildi. Alaska Airlines, ekiplerin sorunu çözmek için çalıştığını ve sistemlerin kademeli olarak yeniden devreye alınacağını açıkladı.

BU YILKİ İKİNCİ BÜYÜK KESİNTİ

Temmuz ayında benzer bir olay yaşayan Alaska Airlines, üç saatlik bir kesintinin ardından uçuşlarını yeniden başlatmıştı.
Perşembe günkü kesinti, şirketin bu yıl içinde yaşadığı ikinci büyük BT arızası oldu.

Yolcular, saatlerce uçaklarda beklediklerini veya havalimanı kapılarında mahsur kaldıklarını paylaştı.

ABD HAVA TRAFİĞİNDE ZORLUKLAR BÜYÜYOR

Uçuş takip sitelerinde Alaska Airlines uçuşlarının ciddi biçimde azaldığı görüldü.

Alaska Airlines, ABD genelinde 37 eyalette ve 12 ülkede 140 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. Şirketin iştiraki olan Horizon Air de aynı arızadan etkilendi.

ABD hava trafiği son haftalarda, federal hükümetin kapanması nedeniyle artan aksaklıklar ve personel eksikliği yüzünden zorluklar yaşıyor.

