ABD ve Rus savaş uçakları arasında sürpriz gerilim! Casus uçağı ve F-16'lar karşı karşıya

ABD ve Rus savaş uçakları arasında sürpriz gerilim! Casus uçağı ve F-16'lar karşı karşıya

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD ve Rus uçakları arasında gergin anlar yaşandı. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı, Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında Rusya'ya ait bir casus uçağına F-16'lar ile önleme yapıldığını bildirdi.

Alaska'da, ABD ve Rusya uçakları arasında sıcak saatler yaşandı.

F-16'LARDAN RUS CASUS UÇAKLARINA "ÖNLEME"

NORAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Alaska'nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) faaliyet gösteren "COOT (IL-20)" tipi Rus casus uçağını önlemek için bir adet E-3 ve ikişer adet F-16 ve KC-135 tipi savaş uçağıyla müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, önleme yapılan Rus uçağının uluslararası hava sahasında kaldığı, ABD ya da Kanada egemenliğindeki hava sahasına girmediği ifade edildi.

GÖKYÜZÜNDE SÜRPRİZ GERİLİM

Rusya'nın ADIZ'daki faaliyetlerinin "düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği" aktarılan açıklamada, NORAD'ın Kuzey Amerika'yı savunmak için "bir dizi müdahale seçeneğini kullanmaya hazır olduğu" ifade edildi.

CBS News'ün haberine göre, bu önlemeyle ABD, son bir haftada üç kez Alaska yakınlarında Rusya ile karşı karşıya gelmiş oldu.

