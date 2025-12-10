Hakimler ve Savcılar Kurulunun adli ve idari yargıyı kapsayan atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar kapsamında 778’i adli, 170’i idari yargıda olmak üzere toplam 948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, HSK Birinci Dairesinin 3 Eylül'de 1334 sayılı, 10 Eylül'de 1381 sayılı, 3 Ekim'de 1571 sayılı, 27 Kasım'da 2029 sayılı ve 2 Aralık'ta 2085 sayılı atama kararlarının listesine yer verildi.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ

Buna göre, adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere 948 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

