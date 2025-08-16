Trump'ın karısı Melania Trump, Putin'e mektup yazdı! ABD Başkanı Alaska'da bizzat teslim etti

DIŞ HABERLER - ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı 'barış' konulu mektubu Alaska zirvesinde Rus lidere bizzat teslim etti.

TRUMP BİZZAT TESLİM ETTİ

Fox News'in haberine göre; Putin mektubu alır almaz Amerikan ve Rus heyetlerinin gözleri önünde mektubu okudu.

Mektuba ""Sevgili Başkan Putin" diye başlayan Melania Trump "İster bir ülkenin kırsalında, ister görkemli bir şehir merkezinde rastgele doğmuş olsun, her çocuk kalbinde aynı sessiz hayalleri paylaşır. Sevgi, olasılık ve tehlikeden uzak bir güvenlik hayal ederler" ifadelerini kullandı.

Melania Trump "Ebeveynler olarak, gelecek neslin umudunu beslemek bizim görevimizdir. Liderler olarak, çocuklarımızı destekleme sorumluluğumuz, birkaç kişinin rahatını aşan bir boyuta ulaşır" sözlerine yer verdi.

Mektupta "İtiraf etmeliyim ki, herkes için onur dolu bir dünya resmetmeye çalışmalıyız; böylece her ruh huzura uyanabilir ve geleceğin kendisi kusursuz bir şekilde korunabilir. Sayın Putin, eminim siz de katılacaksınız, basit ama derin bir kavram şudur: Her neslin torunları hayatlarına bir saflıkla, coğrafyanın, hükümetin ve ideolojinin çok ötesinde bir masumiyetle başlar" denildi.

"ZAMANI GELDİ"

Başkan Trump'ın Rus lidere teslim ettiği mektupta "Günümüz dünyasında bazı çocuklar, etraflarındaki karanlığın etkisi altında kalmadan sessiz bir kahkaha atmaya zorlanıyor; bu, geleceklerini potansiyel olarak ele geçirebilecek güçlere karşı sessiz bir meydan okumadır. Bay Putin, melodik kahkahalarını tek başınıza geri getirebilirsiniz. Bu çocukların masumiyetini koruyarak, yalnızca Rusya'ya değil, insanlığa da hizmet etmiş olursunuz. Böylesine cesur bir fikir tüm insani ayrımları aşar ve siz, Sayın Putin, bu vizyonu bugün tek bir kalem darbesiyle hayata geçirmeye layıksınız. Zamanı geldi" sözleri yer aldı.

Melania Trump'ın "barış mektubu", eşinin cuma günü Alaska'da Putin ile yapacağı tarihi görüşmeden önce yazıldı.