Sosyal medya Ukraynalı sivili konuşuyor! Rusya'ya ait İHA'yı eliyle yakalayıp etkisiz hale getirdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, ateşkes görüşmelerine rağmen şiddetini koruyor. Anlaşmalarda henüz bir sonuca varılmazken, Ukrayna cephesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada geniş yankı buldu.

ELİYLE YAKALAYARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Ukraynalı bir sivil, Rusya'ya ait insansız hava aracını (İHA) elleriyle yakalayarak etkisiz hale getirdi. Görüntülerde, adamın hızla alçalan İHA'ya doğru soğukkanlılıkla yaklaşarak cihazı parçaladığı anlar yer alıyor.

Ukrayna sahasında yaşanan bu olay, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez tıklanırken, adamın hareketi cesur bir eylem olarak yorumlandı.