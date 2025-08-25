Sosyal medya Ukraynalı sivili konuşuyor! Rusya'ya ait İHA'yı eliyle yakalayıp etkisiz hale getirdi
Dünyanın merakla takip ettiği barış görüşmeleri sürerken Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna’da kaydedilen bir görüntüde, bir sivil Rusya'ya ait İHA'yı eliyle yakalayarak etkisiz hale getirdi. O anlar kameralara saniye saniye yansırken olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
ELİYLE YAKALAYARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Ukraynalı bir sivil, Rusya'ya ait insansız hava aracını (İHA) elleriyle yakalayarak etkisiz hale getirdi. Görüntülerde, adamın hızla alçalan İHA'ya doğru soğukkanlılıkla yaklaşarak cihazı parçaladığı anlar yer alıyor.
Ukrayna sahasında yaşanan bu olay, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez tıklanırken, adamın hareketi cesur bir eylem olarak yorumlandı.
