Sosyal medya Ukraynalı sivili konuşuyor! Rusya'ya ait İHA'yı eliyle yakalayıp etkisiz hale getirdi

Sosyal medya Ukraynalı sivili konuşuyor! Rusya'ya ait İHA'yı eliyle yakalayıp etkisiz hale getirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ukrayna, Rusya, Savaş, İHA, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın merakla takip ettiği barış görüşmeleri sürerken Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna’da kaydedilen bir görüntüde, bir sivil Rusya'ya ait İHA'yı eliyle yakalayarak etkisiz hale getirdi. O anlar kameralara saniye saniye yansırken olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, ateşkes görüşmelerine rağmen şiddetini koruyor. Anlaşmalarda henüz bir sonuca varılmazken, Ukrayna cephesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada geniş yankı buldu. 

Sosyal medya bunu konuşuyor! Rusya'ya ait İHA'yı eliyle yakaladı - 1. Resim

ELİYLE YAKALAYARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Ukraynalı bir sivil, Rusya'ya ait insansız hava aracını (İHA) elleriyle yakalayarak etkisiz hale getirdi. Görüntülerde, adamın hızla alçalan İHA'ya doğru soğukkanlılıkla yaklaşarak cihazı parçaladığı anlar yer alıyor. 

Sosyal medya bunu konuşuyor! Rusya'ya ait İHA'yı eliyle yakaladı - 2. Resim

Ukrayna sahasında yaşanan bu olay, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez tıklanırken, adamın hareketi cesur bir eylem olarak yorumlandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

