Washington bombayı patlattı: Rusya Trump’a taviz verdi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için sürdürülen diplomatik çabalar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vance, Rusya’nın bu süreçte ilk kez ABD Başkanı Donald Trump’a “önemli tavizler” verdiğini söyledi.

NBC News’in “Meet the Press” programına katılan Vance, savaşın 3,5 yılı içinde ilk defa barışa dair ciddi bir ilerleme yaşandığını savundu.

"BU SAVAŞ KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL"

Vance, röportajda Trump’ın diplomatik girişimleri sayesinde Rusya’nın bazı temel taleplerinde esneklik göstermeye başladığına işaret etti. “Savaşın kimsenin çıkarına olmadığını” ifade eden Vance, “Bu, ne Avrupa’nın ne de ABD’nin çıkarına” şeklinde konuştu.

'RUSLAR, KUKLA REJİMDEN VAZGEÇTİ'

Vance, Rusya’nın savaş sonrası Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tanımayı ve Kiev’de bir kukla yönetim kurmama sözü verdiğini aktardı. “Her konuda taviz verdiler mi? Elbette vermediler. Ama ilerleme kaydediyoruz” dedi.

"FABRİKAYA SALDIRIYI HOŞ KARŞILAMADIM, AMA BU BİR SAVAŞ"

Perşembe gecesi Ukrayna’nın batısında, ABD merkezli bir elektronik fabrikasına düzenlenen Rus füze saldırısıyla ilgili soruları cevaplayan Vance, “Hoşuma gitmedi, ama bu bir savaş. Öldürmeyi durdurmak istiyoruz” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

TRUMP'TAN YENİ YAPTIRIMLAR GELECEK Mİ? Programda Vance’e yöneltilen bir başka soru ise, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar olup olmayacağıydı. “Trump’ın uyguladığı ekonomik baskı, Biden’ın üç yılda yaptığı baskıdan fazlaydı” dedi ancak raporlara göre Biden yönetimi, savaşın başlangıcından bu yana 4.000’den fazla yaptırım uygulamıştı. "ASKER GÖNDERİLMEYECEK" Trump’ın Ukrayna’ya asker göndermeye karşı olduğunu tekrar eden Vance, “Başkan bu konuda çok net konuştu. Ukrayna’ya asker gönderilmeyecek” dedi. Ancak ABD’nin diplomatik sürece aktif şekilde dahil olmaya devam edeceğini belirtti. MÜZAKERELER SÜRSE DE BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR Vance, müzakere sürecinde zaman zaman ilerleme kaydedildiğini, zaman zaman da zorluklarla karşılaşıldığını ifade etti. “Başkan bazen Ruslardan çok umutlu, bazen çok hayal kırıklığına uğruyor. Ama bu süreci sonuna kadar götüreceğiz” diye konuştu. ATEŞKES HENÜZ KABUL EDİLMEDİ Vance, Rusya’nın hâlâ ateşkese tam olarak yanaşmadığını, ancak barış için masada olduklarını ifade etti. “Savaş sona ermeden güvenlik garantileri konuşulmayacak. Ama savaş sona erdiğinde her iki taraf da çözüm arayışında olacak” dedi.

2028 seçimlerinde başkan adayı olup olmayacağına dair soruları ise cevaplamak kaçındı. “Siyaset kendi yolunu bulur. Biz şu an Amerikan halkı için çalışıyoruz” demekle yetindi.