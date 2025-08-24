Arktik’te sır perdesi: Putin’in ölüm füzesi test ediliyor mu?

Rusya’nın Kuzey Kutbu’ndaki askeri hareketliliği, uluslararası gözlemcileri alarma geçirdi. Uydu görüntülerine yansıyan olağandışı hava trafiği ve kapalı askeri alanlar, Moskova’nın nükleer güdümlü seyir füzesi Burevestnik üzerinde yeni testlere başladığı iddialarını yeniden alevlendirdi.

Vladimir Putin’in "yenilmez" olarak tanımladığı ve kıtalararası menzile sahip olduğunu öne sürdüğü bu silah, dünya kamuoyunda "ölüm füzesi" olarak anılmakta.

RUS ÜSSÜNDE DİKKAT ÇEKEN YIĞINAK: RADARDA PUTİN'İN HAYALET FÜZESİ

Barents Observer, Ağustos ayında Novaya Zemlya’daki Rogachevo hava üssüne gelen uçaklara dair elde edilen yeni uydu görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, aralarında Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları, Bariev A-50 erken uyarı ve kontrol uçağı, Rosatom’a ait özel görev uçakları, ağır nakliye uçakları ve helikopterlerin bulunduğu kalabalık bir hava filosu dikkat çekti.

Söz konusu olağanüstü hareketlilik, Putin'in geçtiğimiz Cuma günü Sarov’daki nükleer bilim insanlarıyla yaptığı gizli görüşme ile birleşince, Burevestnik’in aktif test aşamasına geçtiği şüphesini güçlendirdi.

En az dokuz gemi, Pankovo test alanının kuzeyindeki Novaya Zemlya'nın batı kıyısı boyunca Burevestnik füze uçuşunu izlemek üzere stratejik pozisyonlarda bulunuyor.

PUTİN SAROV'DA: GİZLİ TESİS ZİYARETİ VE DİKKAT ÇEKEN GECİKME

Kremlin kaynaklarına göre, Vladimir Putin 22 Ağustos’ta Rusya’nın kapalı nükleer şehri Sarov’a uçarak nükleer sanayi yetkilileriyle görüştü. Ancak Kommersant gazetesi, Putin'in uçaktan indikten sonra bir süre ortadan kaybolduğunu, resmi programda yer almayan gizli bir tesisi ziyaret ettiğini ve ardından toplantıya geçtiğini yazdı.

Telegram kanalı Deti Arbata, Putin’in bu ziyarette özellikle "Burevestnik füzesinin hizmete girmeye hazır olup olmadığı" yönünde brifing aldığını ileri sürdü.

NÜKLEER TEST UÇUŞUNA ÖZEL RADAR KORUMA

Norveç Hava Kuvvetleri Akademisi’nden askeri havacılık uzmanı Lars Peder Haga, Rogachevo üssünde görülen Bariev A-50U erken uyarı uçağının Burevestnik’in uçuş rotasını izlemek için bölgede olabileceğini söyledi. Haga’ya göre bu tür uçaklar, test sırasında radar taramaları yaparak hem güvenlik hem koordinasyon sağlıyor.

Ayrıca Rosatom’a ait Il-976 SKIP tipi iki dev uçağın bölgede konuşlandırılması, nükleer testle doğrudan bağlantılı özel ölçüm faaliyetlerinin yürütüldüğünü işaret ediyor.

FÜZE Mİ İZLENİYOR, KALINTI MI TOPLANIYOR?

Novaya Zemlya’nın batı kıyısında yer alan Pankovo test sahasına yakın bölgelerde en az dokuz geminin konuşlandığı tespit edildi.

Gemilerin bir kısmı malzeme taşırken, diğerlerinin test sırasında denize düşen füze parçalarını toplamakla görevli olabileceği ihitmaller arasında.

Barents Denizi’nde yayınlanan NOTAM (Havacılara Bildiri) uyarılarıyla 25 Ağustos’a kadar bölge sivil uçuşlara ve deniz trafiğine kapatıldı.

BUREVESTNİK'İN KARANLIK GEÇMİŞİ

Rusya’nın nükleer güdümlü füzesi ilk kez gündeme gelmiyor. 2018’de Putin, Federal Meclis’e Burevestnik’in tanıtım videosunu göstererek, "Kimsenin elinde böyle bir silah yok" demişti. Kısa süre sonra Norveçli çevre grubu Bellona, Kuzey’de tespit edilen gizemli radyasyon sızıntılarının bu füzeyle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

2019’da Nenoksa açıklarında yaşanan patlama sonucu beş Rosatom çalışanı hayatını kaybetti, Severodvinsk kentinde ise radyasyon seviyeleri yükseldi.

PUTİN İÇİN PRESTİJ MESELESİ: SINIRSIZ MENZİLLİ YENİLMEZ FÜZE

Norveç İstihbarat Servisi (NIS), yayımladığı tehdit raporunda, bu testlerin yalnızca askeri değil çevresel bir tehdit olduğunu vurguladı: