Putin, NATO’nun kalbine dinleme üssü kuruyor! Uyduya yakalanan gizemli inşaat şoke etti

Rusya NATO sınırına casus üssü mü kuruyor? Uydu görüntüleri Kaliningrad'da şüpheli inşaatı ortaya koydu

Rusya, NATO’nun doğu sınırında sessiz ama dikkat çekici bir hamleyle gündemde.

Uydu görüntüleri, Moskova yönetiminin son iki yıldır Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad bölgesinde dev bir dinleme istasyonu inşa ettiğini ortaya koydu. İnşaatın, askeri amaçlı sinyal istihbaratı (SIGINT) faaliyetleri için kullanılacağı öne sürüldü.

Açık kaynak araştırma grubu Tochnyi'nin elde ettiği uydu verilerine göre, istasyonun yapımı Mart 2023’te başladı ve Ağustos 2025 itibarıyla neredeyse tamamlandı. İstasyon, Litvanya ve Polonya arasında kalan Rus toprağı Kaliningrad'da, Rus donanmasına ait Baltık Filosu hava üssünün hemen güneyinde yer alıyor.

Rus donanmasının Baltık Filosu tarafından kullanılan Chernyakhovsky hava üssünün güneyinde, ilk kez Soğuk Savaş döneminde geliştirildiği düşünülen dairesel bir anten sahası inşa ediliyor.

CDAA TİPİ DEV ANTEN DİZİSİ ŞÜPHESİ

Uzmanlar, tesiste görülen eşmerkezli daireler, kazı hatları ve çevre güvenlik önlemleri nedeniyle buranın büyük ihtimalle bir Circularly Disposed Antenna Array (CDAA) olduğunu düşünüyor.

Soğuk Savaş döneminde hem ABD hem Sovyetler Birliği tarafından kullanılan bu yapılar, radyo iletişimi dinleme ve sinyal yön belirleme amacıyla kullanılıyor.

Tochnyi araştırmacıları, “Bu bölgedeki yapının olağandışı geometrisi, etkileyici boyutu ve stratejik konumu, potansiyel bir casusluk üssüne işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Uydu analizlerine göre anten alanının çapı yaklaşık 1.600 metreye kadar uzanıyor ki bu, bilinen CDAA tesislerinin çok üzerinde.

ESA'nın Sentinel-2 uyduları tarafından Mart 2023-Ağustos 2025 tarihleri arasında çekilen görüntülerde Baltık Denizi'ndeki Kaliningrad tarlalarında şüpheli bir Rus dinleme istasyonu ortaya çıkıyor.

NATO İLETİŞİMİ Mİ HEDEFTE?

Kaliningrad’daki tesisin, özellikle NATO ülkelerinin askeri haberleşme trafiğini pasif biçimde izlemek için kullanılabileceği de iddialar arasında. Aynı zamanda denizaltılarla uzun menzilli iletişim ve elektronik savaş kapsamında sinyal istihbaratı toplama kabiliyeti taşıdığı tahmin ediliyor.

Tochnyi raporunda şu ifadeler yer aldı:

“Bu yapı, Rusya’nın Baltık ve Doğu Avrupa’da NATO iletişimini takip edebilmesi açısından son derece stratejik bir konumda. Aynı zamanda modern askeri doktrin ile eski Sovyet izleme sistemleri arasında bir köprü kuruyor.”

İNŞAAT ZİRVEYLE AYNI DÖNEME DENK GELDİ

Tesisin inşa süreci, dikkat çekici bir diplomatik takvimle örtüşüyor. 15 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da düzenlenen zirvede yüz yüze görüşmüştü. Görüşme iki saatten fazla sürmüş ancak önemli bir anlaşma çıkmamıştı.

Putin’in on yıl aradan sonra ABD’ye ilk kez resmi ziyarette bulunması, bölgede Rusya'nın yeni stratejik hamleleriyle aynı zamana denk gelmişti. Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda, Ukrayna, NATO üyeliği ve toprak meseleleri üzerinden karşılıklı restleşmeler dikkat çekmişti.

KALİNİNGRAD: MOSKOVA'NIN İLERİ KARAKOLU

Baltık Denizi'ne açılan ve ağır şekilde askerileştirilmiş bir bölge olan Kaliningrad, Rusya'nın Batı karşısındaki en ileri mevzisi olarak öne çıkıyor. Tüm NATO sınır hatlarına yakınlığıyla bilinen bölge, Kremlin’in Avrupa’daki elektronik savaş stratejilerinde özel bir öneme sahip.

Tochnyi, “Kaliningrad'daki bu tesis, Rusya’nın iletişim istihbarat ağının merkezlerinden biri olabilir” değerlendirmesini yaptı.