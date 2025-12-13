Avrupa’nın göbeğinde tansiyon yükseldi. Fransa’nın güneyinde çiftçiler, Nodüler Ekzantemi Hastalığı gerekçesiyle alınan kararları protesto etmek için otoyolları ve kritik noktaları ablukaya aldı. Büyükbaş hayvanların toplu şekilde uyutulmasına karşı çıkan üreticiler, uygulamanın değiştirilmesini isterken eylemler kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Fransa’da bu hafta yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın uyutulmasına karşı başlayan çiftçi eylemleri ülkenin güneyine yayıldı. Nodüler Ekzantemi Hastalığı gerekçesiyle uygulanan kurallara tepki gösteren çiftçiler, kararların değiştirilmesini talep ediyor.

“HASTA OLAN UYUTULSUN” TALEBİ

Mevcut uygulamaya göre hastalık tespit edilen bir hayvanın bulunduğu sürünün tamamı uyutuluyor. Çiftçiler ise yalnızca hasta olduğu belirlenen hayvanların uyutulmasını istiyor. Bu talep etrafında başlayan eylemler kısa sürede genişledi.

A64 OTOYOLU KİLİTLENDİ

Vinci Otoyolları Grubu’nun paylaştığı bilgilere göre, Toulouse ile Tarbes kentleri arasındaki A64 otoyolunda çiftçiler eylem yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda, bazı bölgelerde araç trafiğinin tamamen durduğu aktarıldı. Güvenlik güçleri ve otoyol işletmesi sahada yoğun önlem aldı.

TRAKTÖRLERLE BAKANLIK ÖNÜNE DAYANDILAR

Coordination Rurale adlı çiftçi sendikasının çağrısıyla onlarca çiftçi, traktörleriyle Tarım Bakanı Annie Genevard’ın Pontarlier kentindeki eski ofisinin önünde toplandı. Çiftçiler, bina önünde mangal yakarak protesto gerçekleştirdi.

Saman Balyaları Yakıldı, Polis Yaralandı

Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki Lescar kentinde çiftçiler otoyolda saman balyalarını ateşe verdi. Bariyerlere zarar verilmesi üzerine müdahale eden polisle kısa süreli arbede yaşandı. Olaylarda iki polis hafif yaralandı.

10 NOKTADA EYLEM VAR

Ulusal basına yansıyan bilgilere göre, çiftçiler ülke genelinde yaklaşık 10 farklı noktada eylem yaptı. Güney hattında güvenlik alarmı yükseltildi.

BAKANLIKTAN AŞI HAMLESİ

Tarım Bakanı Annie Genevard, gelecek haftalarda yaklaşık 1 milyon büyükbaş hayvana Nodüler Ekzantemi Hastalığı’na karşı aşı yapılacağını duyurdu.

KRİZİ BAŞLATAN KARAR: 200 BÜYÜKBAŞ UYUTULACAKTI

Ariege vilayetine bağlı Bordes-sur-Arize köyünde bir çiftlikte hastalık tespit edilmesinin ardından yaklaşık 200 büyükbaşın uyutulmasına karar verildi. Bu karar, 10 Aralık’ta yüzlerce çiftçinin çiftlik önünde toplanmasıyla büyük bir krize dönüştü.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ, GAZ KULLANILDI

11 Aralık gecesi jandarma ile çiftçiler arasında gerilim tırmandı. Veterinerlerin çiftliğe girmesini engelleyen eylemcilere biber gazıyla müdahale edildi. Olaylar gece geç saatlere kadar sürdü.

