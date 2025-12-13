Anadolu Ajansı
Fethiye’de lastik bot faciası önlendi! 29 göçmen kurtarıldı
Fethiye açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarılırken 2 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 29 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kurtarılanlar arasında 13 çocuk bulunurken, olayla ilgili 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
