Kuzey Kore'nin gizli üssü ifşa oldu! 20 yıldır kimse fark etmemişti, uydu görüntüleri yakaladı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), Kuzey Kore'nin Sinpung-dong köyü yakınlarındaki vadide yer alan yeni bir kıtalararası balistik füze (ICBM) üssünü tespit ettiğini duyurdu.

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) ait Sentinel-2 uyduları tarafından çekilen görüntülerin analizi sonucu ortaya çıkarılan üs, daha önce kamuoyuna açıklanmamış ve radar altı kalan 15 ila 20 adet füze üssü ve savaş başlığı depolama tesisinin bir parçası olduğu tespit edildi.

YERALTI SIĞINAKLARI VAR

İnşasına 2004 yılında başlandığı tahmin edilen üs, 2014 yılına kadar operasyonel hale geldi.

Üste bulunan yeraltı tesisleri, kışlalar ve iki adet güçlendirilmiş füze kontrol bölmesi, ICBM füzelerinin sistem kontrolleri ve silahlandırma işlemleri için kullanılıyor. Ağaçlarla gizlenen bu betonarme bölmeler, hızlı konuşlanma ve taşınabilir fırlatma sistemlerine uygun yapılarıyla dikkat çekmekte.

CSIS raporunda, muhtemel bir savaş ya da kriz durumunda bu sistemlerin üsten çıkartılarak savaş başlığı taşıyan özel araçlarla birleşeceği ve dağınık alanlardan fırlatılacağı ileri sürüldü.

TUGAY BÜYÜKLÜĞÜNDE FÜZE GÜCÜ

CSIS, Sinpung-dong üssünde tugay büyüklüğünde bir birliğin konuşlu olduğunu ve en az üç füze ateşleme taburunun aktif görevde bulunduğunu bildirdi. Rapora göre, bu taburlar Hwasong-15 ve Hwasong-18 gibi nükleer kapasiteli ICBM’leri taşıma kapasitesine sahip.

HAVA SAVUNMASI ZAYIF GÖRÜNÜYOR

Uydu analizlerine göre, üste sabit hava savunma sistemleri bulunmuyor. Ancak tesisin 15 kilometrelik çevresinde karadan havaya füze üsleri ve dört adet topçu bataryası yer alıyor. Ayrıca, konuşlu birliklerin hafif uçaksavar ve omuzdan ateşlenen sistemlere sahip olduğu şeklinde değerlendirildi.

"HER GÜN, HER DAKİKA GEREKLİLİK HİSSEDİYORUZ"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 4 Ağustos 2024’te düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, “ABD öncülüğündeki askeri blokların genişlemesini gözlemleyerek, devletimizin nükleer kuvvetlerinin daha kapsamlı ve mükemmel olması gerektiği sonucuna vardık” ifadelerini kullandı.

"ÇİN SINIRINA YAKINLIK ABD'Yİ CAYDIRIYOR"

CSIS Kore Programı Direktörü Victor Cha, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore, füze üslerini Çin sınırına yakın bir noktaya kurarak ABD'nin muhtemel saldırı planlarını zorlaştırıyor” dedi.

Birleşmiş Milletler yaptırımlarına rağmen Pyongyang, kıtalararası nükleer füze programını hız kesmeden sürdürüyor.