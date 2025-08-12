Kuzey Kore–Rusya hattında 50 bin kişilik kölelik planı ifşa oldu!

BBC’nin edindiği bilgilere göre, Rusya’nın Ukrayna’daki işgali sırasında, binlerce Kuzey Koreli ağır koşullar altında çalıştırılmak üzere ülkesinden uzak şantiyelere gönderiliyor.

Pasaportlarına el konulan işçiler, 18 saatlik mesailerle donmuş alanlarda çalışıyor ve sürekli gözetim altında tutuluyor.

'DIŞ DÜNYA DÜŞMANIMIZ' TALİMATI

Rusya’nın Uzak Doğu’suna inen Jin, havaalanından şantiyeye kadar başından ayrılmayan bir Kuzey Koreli güvenlik görevlisiyle taşındı.

Daha ilk dakikada kulağına şu sözler fısıldandı:



“Dış dünya bizim düşmanımızdır.”

Ardından yüksek apartman bloklarını gece gündüz inşa etme emri geldi.

YILDA SADECE İKİ GÜN ÖZGÜRLÜK

BBC’nin görüştüğü altı işçi, sabah 06.00’da başlayıp ertesi gün 02.00’ye kadar süren ağır iş temposunu ve yılda yalnızca iki gün izin yapabildiklerini anlattı.

Soğuk beton zeminlerde, böceklerle dolu konteynerlerde kalan işçiler, sabah 06.00’dan ertesi sabah 02.00’ye kadar çalıştırılıyor. Yılda yalnızca iki gün izin yapabiliyorlar. Kaçmaya yeltenenler, battaniyelerin altına kendi yokluklarını gizleyip gecenin karanlığında şantiyeden sıvışmak zorunda kalıyor.

KAÇIŞLAR ZORLAŞIYOR

Ayda bir kez dışarı çıkabilen işçilerin bu hakkı artık neredeyse tamamen kaldırıldı. 2023’ten bu yana, yanlarında beş kişilik gruplar olmadan adım atmaları yasak. Sıkı gözetim, kaçış girişimlerini yarı yarıya azalttı.

50 BİN KİŞİLİK DEV GÖNDERİM PLANI

Geçen yıl 10 binden fazla Kuzey Koreli Rusya’ya gitti. Bu yıl hedef, 50 bini aşmak. Büyük inşaat projelerinin yanı sıra giyim fabrikaları ve bilişim merkezlerinde de çalıştırılan işçiler, BM’nin 2019’da getirdiği yasaklara rağmen Rusya’nın dört bir yanına dağıtılıyor.

KURSK'A 5 BİN KİŞİLİK GÖNDERİ

Savaşta el değiştirip yeniden Rusya’nın eline geçen Kursk bölgesinin yeniden inşasında 5 bin Kuzey Koreli görev alacak. Önümüzdeki dönemde işgali altındaki Ukrayna topraklarında da çalıştırılmaları bekleniyor.

"KONUŞABİLEN MAKİNELER"

Ağır iş temposu, düşük ücret ve aşağılanma… Jin, “Siz insan değilsiniz, konuşabilen makinelersiniz” diyen iş arkadaşlarını unutamıyor. Kimi işçiler, ülkelerine döndüklerinde maaşlarının hiç ödenmeyebileceğini öğrendikten sonra kaçmaya karar veriyor.

HAYATLA ÖLÜM ARASINDA MESAİLER

Kaçan işçiler, şantiyelerde geceleri ışıklar kapatılarak çok az güvenlik önlemiyle çalıştırıldıklarını, böceklerin sardığı kirli konteynerlerde ya da bitmemiş binalarda uyuduklarını aktardı. Nam adlı işçi, şantiyede dört metre düşerek yüzünün parçalandığını ancak hastaneye gönderilmediğini söyledi.