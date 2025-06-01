Yasaklar ülkesi Kuzey Kore'den kaçırılan telefon her şeyi ortaya döktü: 5 dakikada bir ekran görüntüsü alıyor!

Kuzey Kore’den gizlice çıkarılan bir cep telefonu, Kim Jong-un rejiminin dijital dünyayı nasıl bir gözetim silahına dönüştürdüğünü gözler önüne serdi. İnternet erişimi engellenen, Güney Kore’ye ait kelimeleri otomatik olarak değiştiren ve her beş dakikada bir kullanıcı ekranını kaydeden bu cihaz, kapalı rejimin görünmeyen yüzünü dış dünyaya ifşa etti.

Dış dünyaya kapalı yapısıyla bilinen Kuzey Kore, bu kez ülke dışına kaçırılan bir cep telefonuyla bir kez daha tartışma konusu oldu.

Kuzey Kore’den yasa dışı yollarla çıkarılan bir cep telefonu, rejimin kontrol anlayışına dair çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı. Android tabanlı gibi görünen sistemin, aslında rejimin ideolojik çerçevesine göre baştan tasarlandığı belirlendi.

BBC muhabirinin ele geçirdiği telefonun incelenmesi sonucunda, Güney Kore’ye özgü bazı kelimelerin otomatik olarak değiştirildiği ve cihazın her beş dakikada bir ekran görüntüsü aldığı tespit edildi.

'OPPA' YAZINCA 'YOLDAŞ' UYARISI ÇIKIYOR

BBC muhabiri tarafından test edilen cihazda, Güney Kore pop kültüründe sıkça kullanılan “Oppa” kelimesi girildiğinde, otomatik olarak “yoldaş” sözcüğüne dönüştüğü görüldü. Ekranda ayrıca şu uyarı beliriyor:

"Bu kelime yalnızca kardeşlerinizi tanımlamak için kullanılabilir."

Benzer şekilde “Güney Kore” ifadesi yazıldığında, rejimin resmi söylemine uygun biçimde “kukla devlet” olarak değiştirilmiş.

ANDROİD SİSTEM ÇOK FARKLI

Kaçırılan telefonun Android işletim sistemine sahip olduğu ancak Kuzey Kore rejimine özgü bir arayüz ve yazılımla tamamen dönüştürüldüğü belirtildi. BBC, bu özel sistemin ideolojik denetimi kolaylaştırmak için kullanıldığını paylaştı.

HER BEŞ DAKİKADA BİR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALIYOR

Telefon, kullanıcı farkında olmadan her beş dakikada bir ekran görüntüsü alıyor. Bu görüntüler kullanıcının erişimine kapalı bir klasöre kaydediliyor. Yalnızca yetkililer bu görüntülere ulaşabiliyor. Rejim, veriler sayesinde vatandaşların ne izlediğini veya yazdığını detaylı şekilde izleyebiliyor.

Gözetim ve sansür yöntemleri, bazı Güney Koreli kelimelerin otomatik olarak düzeltilmesinden yetkililerle rutin veri paylaşımına kadar uzanıyor.

İNTERNETE ERİŞİM YOK, "KWANGMYONG" İLE İÇERİK SINIRLI

Kuzey Kore’deki akıllı telefonlar küresel internete erişemiyor. Kullanıcılar yalnızca devletin kontrolündeki “Kwangmyong” isimli yerel intranete bağlanabiliyor. Söz konusu ağ, yalnızca rejimin onay verdiği içerikleri barındırıyor.

"KİM AİLESİ YALANLARIN SORGULANMASINI İSTEMİYOR"

Stimson Center araştırmacısı Martyn Williams, Kuzey Kore’deki dijital denetimin amacına ilişkin olarak, "Kim ailesi etrafında oluşturulan mitolojilerin büyük kısmı uydurma. Bu anlatıların sorgulanmasını istemiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.