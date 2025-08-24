Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 146’ya 146!

Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 146’ya 146!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 146’ya 146!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya ve Ukrayna, devam eden savaşın ortasında yeni bir esir takası gerçekleştirdi. Her iki taraf, 146 askerini karşılıklı olarak serbest bıraktı.

Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği yeni bir esir asker ve sivil takasının daha yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rus askerleri Belarus topraklarına ulaştı. Ayrıca Kursk bölgesinde ikamet eden 8 sivil Rus vatandaşı da Ukrayna tarafından iade edildi.

Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 146’ya 146! - 1. Resim

Açıklamada, “Ukrayna’nın elinde esir bulunan 146 askerimiz, yürütülen müzakereler sonucunda ülkemize geri döndü. Devletimizin ve Savunma Bakanlığı’nın çabalarıyla gerçekleşen bu operasyon sayesinde askerlerimiz yeniden ailelerine kavuşacak” ifadeleri yer aldı.

Ukrayna tarafı ise benzer şekilde, 146 askerinin ülkeye döndüğünü ve esirlerin çoğunun doğu cephesinde görev yaptığını duyurdu.

PUTİN ÇİN YOLCUSU

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki hafta dört günlük resmi bir ziyaret için Çin'e gidiyor. Kremlin havuzundan gazeteci Pavel Zarubin, ziyarette iki ülke heyetleri arasında kapsamlı görüşmeler yapılacağını aktardı.

Putin'in Çin ziyareti kapsamında Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ne de katılması bekleniyor. Zirvede, daha önce davet edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de hazır bulunması gündemde.

Kaynak: Dış Haberler
Akdeniz’de göçmen faciası! 12 kişi kaybolduKilis seferber oldu! 2 yaşındaki kız kayıplara karıştı: Ne duyan var ne de gören...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akdeniz’de göçmen faciası! 12 kişi kayboldu - DünyaAkdeniz’de göçmen faciası! 12 kişi kaybolduArktik’te sır perdesi: Putin’in ölüm füzesi test ediliyor mu? - DünyaPutin’in ölüm füzesi test ediliyor mu?Bilim insanları beyin kanserinin sırrını çözdü! - DünyaBilim insanları beyin kanserinin sırrını çözdü!Pentagon planı ifşa oldu: ABD üsleri İran sınırına kayıyor - DünyaABD'nin Irak’taki yeni oyunu!Eski Başbakan hakkında tutuklama talebi! Asya ülkesi çalkanıyor - DünyaEski Başbakan hakkında tutuklama talebi!Rus savaş uçağı Ermenistan’da çite çarptı! - DünyaRus savaş uçağı Ermenistan’da çite çarptı
Sonraki Haber Yükleniyor...