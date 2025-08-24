Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası: 146’ya 146!

Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği yeni bir esir asker ve sivil takasının daha yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Rus askerleri Belarus topraklarına ulaştı. Ayrıca Kursk bölgesinde ikamet eden 8 sivil Rus vatandaşı da Ukrayna tarafından iade edildi.

Açıklamada, “Ukrayna’nın elinde esir bulunan 146 askerimiz, yürütülen müzakereler sonucunda ülkemize geri döndü. Devletimizin ve Savunma Bakanlığı’nın çabalarıyla gerçekleşen bu operasyon sayesinde askerlerimiz yeniden ailelerine kavuşacak” ifadeleri yer aldı.

Ukrayna tarafı ise benzer şekilde, 146 askerinin ülkeye döndüğünü ve esirlerin çoğunun doğu cephesinde görev yaptığını duyurdu.

PUTİN ÇİN YOLCUSU

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki hafta dört günlük resmi bir ziyaret için Çin'e gidiyor. Kremlin havuzundan gazeteci Pavel Zarubin, ziyarette iki ülke heyetleri arasında kapsamlı görüşmeler yapılacağını aktardı.

Putin'in Çin ziyareti kapsamında Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ne de katılması bekleniyor. Zirvede, daha önce davet edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de hazır bulunması gündemde.