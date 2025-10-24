Türkiye, Eurofighter sürecinde sona yaklaştı! İngiltere’den yeşil ışık

Son dönemde Türkiye-İngiltere savunma hattında yoğun trafik yaşanıyor. Eurofighter alımı konusundaki müzakerelerde ilerleme sağlanırken, süreç Ankara’nın bölgesel hava üstünlüğünü güçlendirme hedefiyle paralel ilerliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, “Birleşik Krallık ile yapılan görüşmelerin ardından olumlu adımlar atıldı, tedarik süreci uygun bir zamanda tamamlanacak” bilgisini paylaştı.

Görüşmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyareti sonrasında ivme kazanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları yerli KAAN savaş uçağının devreye girmesine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel ihtiyaçlarının müttefik ülkelerden karşılanacağını aktardı.

GAZZE GÖREV GÜCÜ İÇİN TÜRKİYE HAZIR

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin uluslararası toplum tarafından önerilen Gazze Görev Gücü’ne katılım konusundaki soruya da cevap verdi. Kaynaklara göre, Türk Silahlı Kuvvetleri uluslararası hukuk çerçevesinde barışın korunması için verilecek her türlü görevi üstlenmeye hazır.

Gazze’de iki yıldır süren katliam sonucu Türkiye’nin önceliklerinin, yardım akışının sağlanması ve altyapının yeniden inşası olduğu ifade edildi. Bu kapsamda, Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi kurularak uluslararası güçlerin yardım dağıtımı, güvenlik devriyeleri, sınır kontrolü ve ateşkesin denetimi görevlerinde koordinasyon sağlanacak.

Türkiye, dört ateşkes garantöründen biri olarak, sürece katkı sağlayan ülkelerle hem diplomatik hem askerî düzeyde istişarelerini sürdürüyor. Türk ordusu, daha önce üstlendiği barış gücü operasyonlarından elde ettiği tecrübeyle uluslararası çerçevede barışın tesisi için hazır olduğunu paylaşmıştı.

SURİYE'DE İSTİKRAR VURGUSU

Bakanlık kaynakları ayrıca, Suriye’nin yeniden istikrar kazanması için yürütülen çabaları da yakından takip ettiklerini kaydetti.

Türkiye’nin desteğiyle sürdürülen eğitim, danışmanlık ve teknik yardım faaliyetlerinin devam ettiği, ülkenin güvenliği ve toprak bütünlüğü için “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesinin esas alındığı ifade edildi.