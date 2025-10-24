AB 200 milyar dolarlık Rus varlığında anlaşamadı: Ukrayna planı askıda kaldı

ABD Başkanı Trump ile Rus lider Putin'in beklenen görüşmesinin iptali ardından AB ile ABD tarafından Moskova'ya yönelik açıklanan yaptırımlar dünyanın gündemine oturdu. Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının Rus ekonomisini kayda değer bir şekilde etkilemeyeceğini belirten Putin, küresel piyasalarda Rus petrolünün hızlı bir şekilde azalması halinde enerji fiyatlarında artış yaşanacağını açıklamasını yapmıştı.

Yaşanan son gelişmede ise Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına ilişkin planda anlaşma sağlayamadı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"FARKLI SEÇENEKLERLE BU KONUYA DÖNECEĞİZ"

Von der Leyen, "Rusya'nın dondurulmuş varlıklarıyla finanse edilecek tazminat kredisi konusunda verimli bir görüşme yaptık. Bu toplantı konuyla ilgili netleştirmemiz gereken noktaları belirlememizi sağladı. Geliştireceğimiz farklı seçeneklerle bu konuya geri döneceğiz." dedi.

Rusya varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına yönelik çalışmaları yürütürken uluslararası hukuka saygı gösterdiklerini belirten von der Leyen, savunma ve güvenlik ihtiyaçları da dahil olmak üzere Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılama taahhüdünü sürdürdüklerini ifade etti.

GÖZLER AB ZİRVESİNE ÇEVRİLDİ

Von der Leyen, Rus varlıkları konusunun çok karmaşık olduğuna işaret ederek, planlarına ilişkin açıklığa kavuşturulması gereken noktalar olduğunu, derinlemesine incelenip üzerinde daha fazla çalışılması yapacaklarını ifade etti.

Rusya'nın hareketsiz varlıklarına odaklanarak Ukrayna'ya tazminat kredisini nasıl mümkün kılacakları üzerinde çalışma yürüteceklerini anlatan von der Leyen, ilerlemek için en iyi seçeneği tespit edeceklerini sözlerine ekledi.

AB Konseyi Başkanı Costa da "Avrupa'nın Ukrayna’ya desteğinin teknik, hukuki ve finansal yönleri üzerinde çalışılması gerekiyor. Bu konuya aralık ayındaki AB zirvesinde tekrar döneceğiz." dedi.

Ukrayna'yı gerektiği kadar ve gerektiği sürece destekleyeceklerini anlatan Costa, AB liderlerinin Ukrayna'nın gelecek iki yıl boyunca finansal ihtiyaçlarını karşılamayı taahhüt ettiklerini belirtti.

Costa, AB Komisyonundan Ukrayna'nın 2026 ve 2027'de kendini savunmaya devam edebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlayacak çeşitli seçenekler sunmasını istediklerini vurguladı.

"Farklı liderler ele almamız gereken teknik konuları gündeme getirdi" diyen Costa, bu nedenle AB Komisyonun çalışmaya devam edeceğini nihai kararı ileride alacaklarını anlattı.

200 MİLYAR DOLARLIK RUS VARLIĞI VAR

Savaşın başlamasından bu yana AB ülkeleri yaklaşık 200 milyar dolarlık Rus varlığını hareketsizleştirdi.

AB Komisyonu, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması önerisi üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanacak. Ukrayna bu krediyi, sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödeyecek.

Belçika Başbakanı Bart De Wever de, büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulması gerektiğini ifade etmişti.