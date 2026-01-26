Kaydet

İstanbul’un Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi Zeynur Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında saat 14.15 sıralarında doğal gaz patlaması meydana geldi. Dairenin mutfak kısmında gerçekleşen patlamanın şiddetiyle binanın duvarları yıkılırken, yerinden sökülen demir korkuluklar ve parmaklıklar sokağa ve karşı binanın bahçesine savrularak çevredeki araçlara maddi hasar verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dairede bulunan ve patlamadan hafif yaralı olarak kurtulan bir kişi, vatandaşların ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, sokak üzerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

