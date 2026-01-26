Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Sakarya’da oynanacak. Ligdeki sıralamayı yakından ilgilendiren mücadelede Sakaryaspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya gelirken, futbolseverler maçın yayın bilgileri ve başlama saatini araştırıyor.

26 Ocak 2026 Pazartesi akşamı Trendyol 1. Lig’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligde 22. haftanın son maçı Sakarya'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da hedefi kritik 3 puan olurken, maçla ilgili yayın ve saat detayları gündemin üst sıralarında yer alıyor.

SAKARYASPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 22. haftası kapsamında oynanacak Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK karşılaşması, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü sahne alacak. Mücadelede ilk düdük saat 20.00’de çalacak. İki ekipte 3 puan için sahaya çıkacak. Bodrumspor Ligde 33 puanla 6. sırada yer alırken Sakaryaspor, 23 puanda 18. sırada bulunuyor.

SAKARYASPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanacak mücadele, futbolseverler tarafından beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Ayrıca karşılaşma, TRT Spor üzerinden de şifresiz canlı yayınlanacak.

Sakaryaspor ligdeki son maçını deplasmanda Iğdır FK ile oynamış ve maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Bodrum FK ise sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

KARŞILAŞMANIN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Davut Daku Kılıç (Hakem)

Kemal Mavi (1. Yardımcı Hakem)

Enes Biroğlu (2. Yardımcı Hakem)

İbrahim Güner (Dördüncü Hakem)

Kadir Sağlam (VAR)

Turgut Doman (AVAR)

