İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 suçlunun Türkiye’ye geri getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin 9’a yakın ülkede, çok sayıda çeşitli suçtan arandığı belirtildi.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan suçluların Türkiye'ye geri getirilmesi ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, son durum hakkında bilgi verdi.

32’Sİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

Bakanlık, kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini duyurdu. Açıklamada suçluların Gürcistan, Almanya, Karadağ, Arjantin, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs, Irak, Rusya ve İsveç’te arandığın belirtildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yakalanan şahısların; sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık, kamu görevlisi/banka çalışanı gibi tanıtarak dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme, kasten yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kadına karşı şiddet, tehdit, güveni kötüye kullanma, izinsiz kazı, vergi usul kanununa muhalefet, karşılıksız çek, silahla tehdit, terör örgütü propagandası, silahlı terör örgütüne üye olma, ruhsatsız silah bulundurma, alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma gibi suçlardan arandıkları açıklandı.

“72 ŞAHIS YAKALANDI”

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik; ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 72 şahıs yakalanarak ülkemize getirildi. Gürcistan’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 17, ulusal seviyede aranan 37 olmak üzere toplam 54; Almanya’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 9; Karadağ’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 2; Arjantin, Kolombiya ve Rusya’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 1’er; Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak ve İsveç’ten ulusal seviyede aranan 1’er şahıs yakalandı.

Bakanlık, yakalanan şüphelilerin isimlerini ise şöyle kodladı:

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan; H.A., E.U., M.Y., B.A., S.D., E.Ö., B.E., M.Ö., M.K., İ.Ç., O.G., E.Y., Z.İ., M.Y., Ö.Y., İ.K., K.Ç., A.Y., R.Ş., F.M., M.A., Y.Ç., H.İ., S.B., İ.K., A.U., M.Ö., Ş.S.A., R.G., S.E., R.C. ve S.A. Ulusal seviyede aranan; A.G., İ.C., F.D., F.Ş., S.C.T., M.T., H.D., R.D., E.T., E.Ö., U.T., S.E., M.Ö., E.U., H.A., B.B., Ş.B., M.Y., E.K., Y.İ., H.B.Y., İ.A., N.Y., Y.K., S.D., F.A., M.K., M.D., D.B., Z.Y., N.D., U.Ö., T.K., E.C.Ö., E.G., E.Y., C.K., C.T., R.S. ve U.Ö. isimli şahıslar yakalandı.

