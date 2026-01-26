Trendyol Süper Lig’de 19. haftanın kapanış mücadelesi bu akşam Eyüpspor Beşiktaş maçı ile yapılacak! ''Eyüpspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir?'' merakla araştırılırken canlı yayın bilgileri de netlik kazandı. Peki, Eyüpspor Beşiktaş maçında kimler eksik? İşte Eyüpspor Beşiktaş canlı yayın bilgileri ve eksikler...

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig’de daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar oynanan tüm lig maçlarından galibiyetle ayrılmayı başardı. Eyüpsor ise ligde geride kalan 18 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 14 puan topladı ve 17. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 32 puanla 5. sırada zirveye oynuyor. Peki, Eyüpspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Eyüpspor Beşiktaş maçında kimler eksik?

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 19. hafta kapanışında oynanacak Eyüpspor Beşiktaş karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Eyüpspor Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek. Maçı takip etmek için izleyicilerin beIN Sports aboneliği satın alması gerekecek.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor Beşiktaş karşılaşması 26 Ocak Pazartesi günü oynanacak. İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapılacak karşılaşma bugün saat 20.00’de başlayacak.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş’ta Eyüpspor karşılaşması öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai maç kadrosunda yer almayacak.

Tammy Abraham’ın durumu ise maç saatine kadar netlik kazanacak. Eyüpspor’da ise sakatlığı bulunan Luccas Claro’nun forma giymesi beklenmiyor.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Eyüpspor Beşiktaş maçını orta hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem olarak Sarper Barış Saka görev yapacak. AVAR’da ise Suat Güz yer alacak.

