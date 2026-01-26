ABD'den İran’a yönelik bir askeri müdahale ihtimali güçlenirken, Birleşik Arap Emirlikleri kritik bir açıklamayla cephe dışı kalacağını ilan etti.

Orta Doğu’da İran’a yönelik bir askeri müdahale senaryoları daha yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, Birleşik Arap Emirlikleri, İran’a karşı herhangi bir saldırıda ülkenin hava sahası, toprakları ya da karasularının kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, ülkenin hiçbir şekilde askeri ya da lojistik destek sağlamayacağını vurgulayarak, krizlerin çözümünde diyalog, gerilimin azaltılması ve uluslararası hukuka bağlılığın tek yol olduğuna değindi.

BAE’den kritik İran kararı: Ne hava sahası ne üs!

İRAN'DAN ABD'YE UYARI: PİŞMAN EDERİZ

İran cephesinden ise daha sert bir dil geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD veya İsrail kaynaklı bir saldırıya "geniş kapsamlı ve pişman edici" şekilde karşılık verileceğini söyledi. Bekayi, askeri yığınak ve tehditlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ileri sürdü.

İranlı yetkililer, bölgedeki gerilimin sadece İran’ı değil, tüm bölge ülkelerini etkileyeceği uyarısında bulunurken, son aylarda “hibrit savaş” unsurlarının arttığını ifade etti.

İSRAİL’DE ALARM: UÇUŞLAR İPTAL EDİLİYOR

Artan saldırı beklentileri İsrail’de de doğrudan etkisini göstermeye başladı. Muhtemel bir İran misillemesi ihtimali nedeniyle İsrail’in önde gelen havayolu şirketleri El Al, Israir ve Arkia uçuş iptallerine ve esnek bilet uygulamalarına geçti.

Şirketler, yeni bilet alan yolculara ücret ödemeden iptal veya ileri tarihli kupon seçeneği sunmaya başladı.

