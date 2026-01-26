İsrail basını, ABD'nin İran'a muhtemel askeri müdahalesi nedeniyle İsrailli hava yollarının bilet iptal şartlarını esnediğini duyurdu. Haberde, bölgedeki savaş riskinin ciddileştiği vurgulanırken, İsrailli askeri yetkililer muhtemel çatışmalar için hazırlık yaptıklarını duyurdu.

İsrailli gazete, The Times of Israel’in haberine göre, ABD'nin İran'a yönelik askeri harekat beklentisi ve bölgedeki tırmanan gerilim nedeniyle, İsrail'deki El Al, Arkia ve Israir havayolları bilet iptal şartlarını gevşettiğini duyurdu.

İsrailli havayolları yaptıkları ortak açıklamada, yolcuların artan savaş endişesi nedeniyle kendilerine yoğun şekilde ulaştığını ve bu sebeple bilet iptal koşullarını gevşettiklerini duyurdu. Normalde katı kurallara tabi olan bu işlemler, tırmanan risk nedeniyle esnetildi. El Al ve Arkia, uçuşa 48 saat kalana kadar yapılacak iptallere, herhangi bir ceza olmaksızın tam iadesi teklif etti. Israir ise yolculara 35 dolar (1500 TL) karşılığında "iptal kalkanı" satın alma imkânı sunarak, iptal süresini yedi gün yerine üç güne indirdi.

İsrail'de ABD-İran savaşı endişesi büyüdü! Havayollarından ortak bilet iptali açıklaması

Habere göre, bu durum bölgede yaklaşan bir çatışmanın en somut göstergelerinden biri olarak kabul edildi. Haziran 2025’te İsrail ile İran arasında yaşanan 12 günlük savaşta, İsrail hava sahasının tamamen kapatılmış ve on binlerce kişinin mahsur kalmıştı.

HAVA YOLLARINDAKİ SAVAŞ BEKLENTİSİ ARTIYOR

Diğer taraftan, Sadece İsrail merkezli havayolları değil, uluslararası taşıyıcılar da tırmanışa karşı önlemlerini sıkılaştırdı. Hollandalı havayolu devi KLM, cumartesi günü yaptığı açıklamayla Orta Doğu'nun büyük bir bölümünden uçuşlarını süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.

KLM, sadece Tel Aviv, Dubai, Dammam ve Riyad'a olan seferleri durdurmakla kalmadı, aynı zamanda Irak, İran, İsrail ve Körfez'deki diğer birkaç ülkenin hava sahasını da kullanmayacağını bildirdi.

İSRAİLLİ KOMUTANDAN "SALDIRI HAZIRLIĞI" AÇIKLAMASI

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, ABD'nin İran'a muhtemel bir saldırısına dair endişelerini, “ABD’illerin hem Basra Körfezi’ne hem de Ortadoğu geneline yaptığı askeri yığınağı görüyoruz. Bu durumun nereye gideceğini bilmiyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Milo, Washington'un Tahran'a saldırmayı tercih etmesi durumunda, bunun İsrail'i etkileyeceğini ve İran'ın muhtemel cevabının İsrail üzerinden gerçekleşebileceği uyarısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik muhtemel saldırısına atıfta bulunarak, İsrail ordusunun hafta boyunca tüm bölgelerde yaşanabilecek senaryolara karşı hazırlık seviyesini artırmaya odaklandığını belirtti. Ayrıca, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, hafta sonu Tel Aviv'de bir araya geldi. İsrail basınına göre bu görüşmede Gazze ve İran konuları ele alındı.

ABD DONANMASI KÖRFEZ'E İLERLİYOR

Öte yandan, İsrail'in üst düzey alarm durumunda olduğu bildirilirken, ABD'nin askeri hazırlıkları bölgedeki gerilimi yükseltti. ABD medyasına göre, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve üç refakat destroyeri, İran'a yönelik muhtemel bir ABD saldırısı beklentisiyle Umman Körfezi rotası üzerinden Hint Okyanusu'na ulaştı.

