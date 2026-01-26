ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan savaşıyla ilgili sözlerinin ardından geri adım attı. Almanya ise bu açıklamaların NATO bünyesinde hayatını kaybeden müttefik askerlerin anısına zarar verdiğini belirterek, Trump’ın kamuoyu önünde özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamaları, transatlantik ilişkilerde tansiyonu yeniden yükseltti. NATO müttefiklerinin Afganistan’daki katkılarını hedef alan ifadeler Avrupa’yı ayağa kaldırırken, Berlin’den net bir tepki geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Trump’ın sözlerinin cephede hayatını kaybeden müttefik askerlerin anısına gölge düşürdüğünü belirterek, ABD Başkanı’nın kamuoyu önünde özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

ARD televizyonuna konuşan Pistorius, Trump’ın ifadelerinin Amerikan güçleriyle omuz omuza savaşan ve ölen askerlerin hatırasını zedelediğini dile getirdi. Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine özür dilenmesinin nezaket ve saygının gereği olduğuna dikkat çekti.

Alman Savunma Bakanı, Trump’ın sözlerini "uygunsuz ve saygısız" olarak nitelendirirken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ilk fırsatta bu konuyu yüz yüze görüşeceğini de açıkladı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, Fox News’e verdiği röportajda ABD’nin Afganistan’da NATO birliklerine hiçbir zaman ihtiyaç duymadığını savunmuş, müttefik askerlerin çatışmalarda cephe hattından uzakta kaldığını öne sürmüştü.

TRUMP HAKLI MI?

Afganistan’daki NATO misyonlarında 2001-2021 yılları arasında Almanya 59, İngiltere 457, Danimarka ise 43 askerini kaybetti. Açıklamalar özellikle bu ülkelerde kamuoyunda infiale yol açtı.

GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI

Birleşik Krallık’ta siyasi partiler, gaziler ve asker aileleri Trump'a ateş püskürdü. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump’la doğrudan görüşerek Afganistan’da hayatını kaybeden Britanyalı askerlerin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Trump daha sonra Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Birleşik Krallık askerlerini övdü. Trump, Afganistan’da 457 Britanyalı askerin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, ABD ile Birleşik Krallık arasındaki askeri bağların son derece güçlü olduğunu ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası