NATO, kritik askeri altyapısında tarihi bir tercihe gitti. İttifak; hava savunmasından askeri haberleşmeye, deniz gücü komutasından veri ağlarının yönetimine kadar en hassas alanlarda Türk savunma sanayii ürünlerini kullanma kararı aldı.

NATO’NUN HAVA SAVUNMASINDA ASELSAN İMZASI

NATO Destek ve Tedarik Ajansı, taşınabilir hava savunma sistemleri için Dost-Düşman Tanımlama sistemlerini ASELSAN’dan temin edecek. Üç yıllık çerçeve sözleşme kapsamında sağlanacak sistemlerle, NATO’nun MANPADS unsurları dost ve düşman unsurları ASELSAN teknolojisiyle ayırt edecek. Sistemlerin, artan hava tehditlerine karşı NATO’nun savunma etkinliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

ASELSAN, Mode-5 IFF sistemlerini üretebilen dünyadaki sınırlı sayıdaki kurum arasında yer alıyor. Şirketin geliştirdiği çözümler NATO standartlarıyla uyumlu şekilde ittifak envanterine giriyor.

NATO’DA HABERLEŞMENİN BEYNİ TÜRK YAZILIMI

NATO, modern orduların merkezi sinir sistemi olarak tanımlanan Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı için HAVELSAN ile çalışma kararı aldı. NATO İletişim ve Bilgi Ajansı tarafından yürütülen süreç sonunda, JICO Automated TDL Tool yazılımının tek kaynak olarak HAVELSAN’dan tedarik edilmesi kararlaştırıldı.

Yazılım, hava, kara ve deniz unsurları arasında kullanılan Link 11, Link 16, Link-22 ve diğer veri linklerinin aynı ağ içinde planlanmasını sağlıyor. Komuta kontrol merkezlerinden savaş uçaklarına, gemilerden radar sistemlerine kadar tüm unsurların aynı resmi görmesi bu sistemle mümkün hale geliyor.

AVRUPA DENİZLERİNDE KOMUTA TÜRKİYE’DE

Türk Donanması’nın amiral gemisi TCG Anadolu, NATO Müttefik Tepki Gücü kapsamında yüzer karargah görevini üstlendi. Belçika merkezli askeri yayınlarda yer alan bilgilere göre, Anadolu Görev Grubu bir yıl boyunca Avrupa denizlerinde NATO görevlerini icra edecek.

Görev grubu, ulusal komuta altında faaliyet gösterecek. TCG Anadolu’ya TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Kınalıada eşlik ediyor. Deniz piyadeleri, özel kuvvetler, helikopterler ve Bayraktar TB-3 insansız hava araçları da görev yapısında yer alıyor.

TÜRKİYE NATO’NUN OPERASYONEL MERKEZİNDE

NATO’nun hava savunması, askeri haberleşmesi ve deniz gücü planlamasında Türk savunma sanayii ürünleri doğrudan kullanılıyor. ASELSAN, HAVELSAN ve Türk Donanması unsurlarıyla Türkiye, NATO’nun sahadaki en kritik görevlerinde yer alıyor.

