NATO’nun Norveç’te düzenlenen kış tatbikatında beklenmedik bir kriz yaşandı. İngiliz The Times gazetesinin aktardığına göre, Finlandiyalı yedek askerler karşısında zorlanan ABD birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı.

İngiliz The Times gazetesi, NATO’nun kış tatbikatında yaşananları manşetine taşıdı.

Fin yedek askerleri, ABD birliklerini öyle bir tabloyla geride bıraktı ki tatbikat yönetimi devreye girmek zorunda kaldı.

ABD BİRLİKLERİ GERİ ÇEKİLDİ

The Times’ın aktardığına göre, Norveç’te düzenlenen Joint Viking tatbikatında Finlandiyalı yedek askerler, Amerikan birliklerine karşı açık üstünlük sağladı. Tatbikatta Fin güçleri saldıran tarafı canlandırırken, ABD askerleri savunma rolünde yer aldı.

"AMERİKALILARI YENMEYİ BIRAKMALARI İSTENDİ"

Gazetenin görüştüğü askeri bir kaynak, Fin askerlerinden ABD birliklerine yönelik temposunu düşürmelerinin istendiğini aktardı. Kaynağa göre ABD birliklerinin yaşadığı kayıplar, Amerikan askerleri için "aşağılayıcı ve moral bozucu" bir noktaya ulaştı. Bu nedenle Fin yedek güçlerden daha sakin davranmaları talep edildi.

ABD’NİN ARKTİK ZAFİYETİ GÜNDEMDE

The Times, yaşananların tekil bir olay olmadığını yazdı. Haberde, ABD’nin Arktik koşullarda askeri tecrübe ve hazırlık açısından ciddi bir açık verdiği değerlendirmesi yer aldı. Avrupa’daki NATO ülkelerinin, özellikle Finlandiya, Norveç ve İngiltere’nin soğuk ve zorlu kuzey şartlarında çok daha deneyimli olduğu yinelendi.

Bir askeri kaynak, "Amerikalıları dövmekten vazgeçmelerinin istendiğini" çünkü kayıpların "çok aşağılayıcı ve moral bozucu" olduğunu söyledi.

FİNLANDİYA KRİTİK ROLDE

Gazeteye göre Finlandiya’nın sahip olduğu askeri bilgi birikimi, Arktik bölgenin güvenliği açısından kilit öneme sahip. ABD’nin buz kırıcı teknolojisi ve Arktik savaş kabiliyeti konusunda Finlandiya’ya bağımlı olduğu da haberde öne çıkan başlıklardan biri oldu.

TRUMP’IN ARKTİK SÖYLEMİ NE KADAR GERÇEKÇİ?

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ve Çin’in Grönland için askeri tehdit oluşturduğu yönündeki sözleri de hatırlatıldı.

The Times’ın görüştüğü uzmanlar ise Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle Arktik bölgedeki askeri faaliyetlerinin zayıfladığını ve Trump’ın bu iddialarının mevcut tabloyla örtüşmediği bilgisini paylaştı.

JOİNT VİKİNG TATBİKATI

Norveç Silahlı Kuvvetleri öncülüğünde düzenlenen Joint Viking tatbikatına yaklaşık 10 bin asker katıldı. Tatbikatta Finlandiya’dan Jaeger(Jääkäriprikaati) birlikleri, ABD’den ise Deniz Piyadeleri ve Kara Kuvvetleri unsurları görev aldı. Ama tatbikatın en çok konuşulan sonucu, Fin askerlerinin ABD birliklerine karşı kurduğu net üstünlük oldu.

