Trump, New York Post’a yaptığı açıklamada Venezuela’da 3 Ocak’ta düzenlenen Caracas baskınına dair çarpıcı bir detay paylaştı. ABD’nin "Discombobulator" adlı gizli silahının operasyon sırasında kullanıldığını söyledi.

Günlerdir dünyanın diline doladığı gizli silah hakkında ilk kez konuşan ABD Başkanı Donald Trump, The New York Post’a verdiği özel röportajda, Venezuela’ya düzenlenen operasyonun merkezinde gizli bir silahın yer aldığını söyledi.

Discombobulator adı verilen sistem, savunmayı saniyeler içinde çökertti.

Silahın detaylarına girmesinin yasak olduğunu söyleyen Trump, yine de etkisini dile getirdi. "Discombobulator. Bu konuda konuşmam yasak."



3 Ocak’ta ABD helikopterleri, federal uyuşturucu ve silah suçlamaları kapsamında Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i yakalamak için Karakas’a indi.

Trump, operasyon sırasında Venezuela savunmasının tamamen etkisiz kaldığını söyledi: "Roketlerini hiç ateşleyemediler. Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri çalışmadı. Biz geldik, düğmelere bastılar, hiçbir şey olmadı."

Trump, operasyonda tek bir Amerikan askerinin bile hayatını kaybetmediğini özellikle dile getirdi.

