ABD’nin Venezuela’da düzenlediği baskının ardından dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. Görgü tanıkları, askerlerin kısa sürede etkisiz hale geldiğini ve operasyon sırasında alışılmadık bir teknolojinin devreye sokulduğunu öne sürdü.

ABD’nin, Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu yakalamak için düzenlediği baskının ardından yeni iddialar gündeme geldi. Tanık anlatımlarına göre, operasyon sırasında Venezuela askerlerini saniyeler içinde etkisiz hale getiren, daha önce görülmemiş “gizemli bir silah” kullanıldı.

RADARLAR KAPANDI, İHA’LAR ORTAYA ÇIKTI

Baskına tanıklık eden bir askerin anlatımına göre, operasyon öncesinde tüm radar sistemleri aniden devre dışı kaldı. Kısa süre sonra bölgenin üzerinde çok sayıda insansız hava aracı belirdi. Askerler ne olduğunu anlayamadan helikopterler iniş yaptı.

"SES GİBİ BİR ŞEY VURDU"

New York Post'a konuşan tanık, ABD askerlerinin alışılmadık bir teknoloji kullandığını söyledi. İfadeye göre, yoğun bir ses dalgasını andıran bir etki ortaya çıktı. Bu etkiyle birlikte askerlerin burnu kanamaya başladı, bazıları kan kustu ve yere yığıldı. O andan sonra kimsenin ayağa kalkamadığı öne sürdü.

YÜZLERCE ASKER ETKİSİZ HALE GELDİ

Tanık anlatımında, sayıca çok üstün olmalarına rağmen Venezuela birliklerinin dakikalar içinde dağıldığını söyledi. Küçük bir ABD birliğinin, tek bir kayıp vermeden yüzlerce askeri etkisiz hale getirdiği iddia edildi. Operasyonun ardından bölgede adeta bir çöküş yaşandığı kaydedildi.

YÖNLENDİRİLMİŞ ENERJİ SİLAHI ŞÜPHESİ

Eski bir ABD istihbarat kaynağına göre, ordunun uzun süredir mikrodalga veya lazer benzeri yönlendirilmiş enerji silahlarına sahip olduğu biliniyor. Bu tür sistemlerin kanama, şiddetli ağrı ve hareket kaybına yol açabildiği ifade ediliyor. Venezuela baskınının, bu silahların sahada ilk kullanımı olabileceği iddia edilmekte.

Yaşananların bölgede dengeleri değiştireceğini söyleyen tanık "Bunu yaşayan bir daha ABD’nin karşısında olmak istemez" dedi.

TRUMP, VENEZUELA PETROLÜNÜN SATIŞ GELİRİNİ KORUMA AMAÇLI BAŞKANLIK KARARNAMESİNİ İMZALADI

Kamuoyuna açıklanan başkanlık kararnamesinde, Venezuela’nın petrol gelirinin değerlendirildiği fonların korumasız kalmasının, "ABD’nin Venezuela’da ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamaya yönelik kritik çabalarını baltalayabileceği" değerlendirmesi yapıldı.

Trump, kararnamenin duyurulmasından önce, ABD merkezli Truth Social platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela halkını seviyorum ve Venezuela’yı yeniden zengin ve güvenli hale getirmek için şimdiden çalışmalara başladım." ifadelerini kullanmıştı.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin ardından, 9 Ocak’ta Beyaz Saray’da ABD’li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela’nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretimin artırılmasını ele alacaklarını söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

