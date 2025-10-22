22 Ekim bugün Buca, Güzelbahçe, Karabağlar'ın bu mahallelerine dikkat! İzmir Su Kesintisi kaç saat, nerede olacak?
Güncel İzmir su kesintisi arama motorlarında araştırılıyor. İZSU İzmir'in su kesintilerine dair güncel paylaşımlar yapıyor. Peki, " İzmir Su Kesintisi kaç saat, nerede olacak?" İşte listede yer alan Buca, Güzelbahçe, Karabağlar mahallelerinde su kesintisi sorgulama ekranı...
İZSU, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü planlı su kesintilerini paylaştı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar için saatleri ve mahalleleri belirten İZSU büyük ilgi görmeye devam ediyor.
İZMİR SU KESİNTİSİ NEREDE, KAÇ SAAT SÜRECEK?
22 Ekim 2025 tarihinde İzmir'in Buca, Güzelbahçe ve Karabağlar ilçelerinin bazı mahallerinde su kesintisi yaşanıyor.
Buca: Yenigün Mahallesi'nde yaşanan ana boru arızası nedeniyle 09:15 - 11:15 saatleri arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.
Güzelbahçe: Çamlı, Mustafa Kemal Paşa, Yelki mahallelerinde meydana gelen branşman arızası sebebiyle 09:35 - 11:35 saatleri arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.
Karabağlar :Adnan Süvari, Arap Hasan, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenyalı, Gülyaka, İhsan Alyanak, Maliyeciler, Refet Bele, Reis, Tahsin Yazıcı, Vatan mahallelerinde oluşan ana boru arızası sebebiyle bugün 05:00 - 12:00 saatleri arasında yaklaşık 7 saatlik su kesintisi meydana gelecektir.