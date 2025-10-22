Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Kadınlara askerlik onaylandı mı? Kadınlara askerlik dilekçesinin Meclis'e sunulması geniş yankı uyandırdı

Kadınlara askerlik onaylandı mı? Kadınlara askerlik dilekçesinin Meclis'e sunulması geniş yankı uyandırdı

- Güncelleme:
Kadınlara askerlik onaylandı mı? Kadınlara askerlik dilekçesinin Meclis&#039;e sunulması geniş yankı uyandırdı
Kadınlara Askerlik, TBMM, Dilekçe, Kadın Hakları, İsrail, Norveç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kadınlara askerlik onaylandı mı? sorusu kısa süre önce TBMM'ye sunulan öneriyle beraber gündemde dikkat çeken konular arasına girdi. Kadınlara zorunlu askerlik konusu Meclis'e gönderilen dilekçenin ardından çok konuşuldu. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran "kadınlara zorunlu askerlik" teklifi, milyonlarca kadının kafasında soru işareti bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde kadınların askere gitmesine yönelik bir dilekçenin Meclis'e sunulması üzerine sosyal medya karıştı. Kadınlara zorunlu askerlik konusu TBMM Dilekçe Komisyonu'na sunulan bireysel bir başvurudur. 

Bahsi geçen dilekçede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki eşitlik ilkesine vurgu yapılarak, kadınların da erkeklerle aynı şekilde askerlik hizmetine dahil edilmesi istendi. Ardından "Kadınlara askerlik onaylandı mı?" sorusu sık sık araştırılmaya başlandı. 

Kadınlara askerlik onaylandı mı? Kadınlara askerlik dilekçesinin Meclis'e sunulması gündemde - 1. Resim

KADINLARA ASKERLİK ONAYLANDI MI?

Kadınlara askerlik onaylanmamıştır. Sosyal medyada çıkan ve iddiaların aksine, kadınlar için askerlik söz konusu değildir. Türkiye'de yürürlükte ola 7179 sayılı Askeralma Kanunu, askerlik yükümlülüğünü sadece erkek vatandaşlara zorunlu kılmaktır.

Şu anda Meclis'e sunulan dilekçe sadece bir talep ve öneri niteliği taşımaktadır. Herhangi bir yasal değişiklik ya da resmi onay söz konusu değildir. 

Kadınlara askerlik onaylandı mı? Kadınlara askerlik dilekçesinin Meclis'e sunulması gündemde - 2. Resim

HANGİ ÜLKELERDE KADINLARA ASKERLİK ZORUNLU?

Dünyada kadınlara zorunlu askerlik hizmeti uygulayan bazı ülkeler vardır. Şu an zorunlu askerlik uygulayan ülkeler; İsrail, Norveç, İsveç, Hollanda, Vietnam, Venezuela, Fas, Tunus, Mali, Nijer, Senegal, Gine-Bissau, Güney Sudan, Sudan, Eritre, Benin, Mozambik, Çad, Ekvator Ginesi, Kongo, Kuzey Kore ve Yeşil Burun Adaları'dır. Türkiye bu kapsama dahil edilmemiştir.

Avustralya, Fransa, İngiltere, Türkiye, Danimarka, Finlandiya ve Belçika'daki ülkelerde kadınlar aktif muharip birliklerde görevlendirilebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

