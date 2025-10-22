Kadınlara askerlik onaylandı mı? Kadınlara askerlik dilekçesinin Meclis'e sunulması geniş yankı uyandırdı

Geçtiğimiz günlerde kadınların askere gitmesine yönelik bir dilekçenin Meclis'e sunulması üzerine sosyal medya karıştı. Kadınlara zorunlu askerlik konusu TBMM Dilekçe Komisyonu'na sunulan bireysel bir başvurudur.

Bahsi geçen dilekçede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki eşitlik ilkesine vurgu yapılarak, kadınların da erkeklerle aynı şekilde askerlik hizmetine dahil edilmesi istendi. Ardından "Kadınlara askerlik onaylandı mı?" sorusu sık sık araştırılmaya başlandı.

KADINLARA ASKERLİK ONAYLANDI MI?

Kadınlara askerlik onaylanmamıştır. Sosyal medyada çıkan ve iddiaların aksine, kadınlar için askerlik söz konusu değildir. Türkiye'de yürürlükte ola 7179 sayılı Askeralma Kanunu, askerlik yükümlülüğünü sadece erkek vatandaşlara zorunlu kılmaktır.

Şu anda Meclis'e sunulan dilekçe sadece bir talep ve öneri niteliği taşımaktadır. Herhangi bir yasal değişiklik ya da resmi onay söz konusu değildir.

HANGİ ÜLKELERDE KADINLARA ASKERLİK ZORUNLU?

Dünyada kadınlara zorunlu askerlik hizmeti uygulayan bazı ülkeler vardır. Şu an zorunlu askerlik uygulayan ülkeler; İsrail, Norveç, İsveç, Hollanda, Vietnam, Venezuela, Fas, Tunus, Mali, Nijer, Senegal, Gine-Bissau, Güney Sudan, Sudan, Eritre, Benin, Mozambik, Çad, Ekvator Ginesi, Kongo, Kuzey Kore ve Yeşil Burun Adaları'dır. Türkiye bu kapsama dahil edilmemiştir.

Avustralya, Fransa, İngiltere, Türkiye, Danimarka, Finlandiya ve Belçika'daki ülkelerde kadınlar aktif muharip birliklerde görevlendirilebiliyor.