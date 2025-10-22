İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerinin kamu kurumlarında kısmi zamanlı olarak istihdam edilmesini hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, kura çekimi ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre Gençlik Programı için kura çekimleri, her üniversitenin belirlediği takvime göre yapılacak. Kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilirken programa katılacak öğrenciler bu kura sonucuna göre belirlenecek. Bu nedenle sonuçların açıklanacağı tarih, öğrencinin eğitim gördüğü üniversiteye göre değişiklik gösterecek.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından programa hak kazanan öğrenciler, belirlenen tarihlerde görevlerine başlayacak. Süreç boyunca öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyuru panellerini ve İŞKUR’un resmi internet adresini düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Programın uygulaması gereği her üniversite, kendi bünyesinde kura çekimini gerçekleştirecek ve sonuçları kendi takvimi doğrultusunda duyuracak. Dolayısıyla öğrencilerin hangi tarihte sonuçlara ulaşacağı, başvuru yaptıkları üniversiteye bağlı olacak.

Kura çekimi sonrası isimleri belirlenen öğrenciler programa dahil edilerek kısmi zamanlı görevlerine başlayacak. Bu öğrenciler hem iş gücü deneyimi kazanacak hem de gelir desteğinden yararlanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte süreç hızla uygulama aşamasına geçecek.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin kamusal hizmetlerde kısmi zamanlı olarak görev almasını sağlayan aktif iş gücü programıdır. Devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen bu program, gençlerin hem iş deneyimi kazanmasına hem de gelir elde etmesine katkı sağlıyor. Program, haftada azami 3 güne kadar düzenleniyor ve günlük 7,5 saat çalışma süresi esas alınıyor.

GÜNLÜK ÖDEME NE KADAR?

Programa katılan öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1083 TL ödeme yapılıyor. Sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor.