Bugün Adana'da yağmur yağacak mı? 22 Ekim Adana hava durumu!

Sonbaharın etkisini artırdığı bu günlerde Adana’da hava durumu yakından takip ediliyor. 22 Ekim Çarşamba günü için yapılan tahminlerin ardından vatandaşlar "Bugün Adana'da yağmur yağacak mı" araştırıyor.

BUGÜN ADANA’DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji’nin güncel tahmin raporuna göre Adana’da 22 Ekim Çarşamba sabah saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Şehrin kuzey kesimlerinde ve sabah saatlerinde güney ilçelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar sıcaklık 27 dereceye kadar yükselecek.

Yağışların kısa süreli ve yerel olması bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde rüzgarın hafif esmesiyle birlikte nem oranı yükselecek ve akşam saatlerinde havada serinlik hissedilecek. Uzmanlar, yerel kuvvetli yağışlara karşı özellikle trafiğe çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

22 EKİM ADANA’DA YAĞMUR VAR MI?

Sabah saatlerinde Adana’nın bazı bölgelerinde kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Meteoroloji tahminlerine göre günün ilk saatlerinde nem oranı %83 seviyelerinde olacak. 12.00-15.00 saatleri arasında hava sıcaklığı 27 dereceye ulaşacak ve bu saatlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye kadar düşecek. Rüzgarın güney yönünden saatte ortalama 6 km hızla eseceği, maksimum rüzgar hızının ise 20 km/saati bulacağı öngörülüyor.

BUGÜN ADANA’DA HAVA NASIL?

Gün içinde sıcaklık 17-27 derece aralığında seyredecek. Sabah saatlerinde yüksek nem nedeniyle hafif bir bunaltı hissedilebilir. Öğleden sonra ise sağanak yağış geçişleriyle birlikte hava daha serin hale gelecek.

Meteoroloji yetkilileri, gün boyu ara ara etkili olacak bulutlu hava nedeniyle güneşin sınırlı sürelerle görüleceğini belirtiyor. Akşam saatlerinde nem oranı %86’ya kadar çıkabilir.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da hafta boyunca hava sıcaklıkları 27-29 derece bandında seyredecek. Yağışların özellikle hafta ortasında etkili olması beklenirken, hafta sonuna doğru havanın parçalı bulutlu ve açık olması öngörülüyor.