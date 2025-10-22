Daha önce böylesi yaşanmadı! İzlanda'da ilk defa sivrisinek görüldü

İzlanda Doğa Bilimleri Enstitüsü’nden entomolog Matthias Alfredsson, başkent Reykjavik’in yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde üç Culiseta annulata türü sivrisinek (iki dişi ve bir erkek) yakaladıklarını duyurdu. Sivrisinekler, genellikle kelebekleri çekmek için kullanılan tuzaklarda bulundu.

"İZLANDA'DA İLK DOĞAL GÖZLEM"

Alfredsson konuyla ilgili “Bu, İzlanda’da doğal ortamda sivrisineklerin ilk defa kayda geçmesidir” ifadelerini kullandı. Daha önce yalnızca bir arktik türün, yıllar önce Keflavik Havalimanı’na inen bir uçaktan çıktığı tespit edilmişti. Ancak o örnek daha sonra kaybolmuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİSİ TARTIŞILIYOR

Alfredsson , sivrisineklerin gemilerle ya da kargo konteynerleriyle ülkeye taşınmış olabileceğini düşünüyor. Ancak buna rağmen, küresel ısınmanın doğrudan neden olduğu görüşüne katılmayan uzman isim, "Bu tür, soğuk iklimlere oldukça dayanıklı. Uzun ve sert kışlarda bile hayatta kalabiliyor" diye konuştu.

Uzmanlar, bahar aylarında yapılacak yeni gözlemlerle bu türün İzlanda’da kalıcı hale gelip gelmediğinin netleşeceğini belirtiyor.