Sivrisinekler ölüm saçıyor! Son 24 saatte 580 kişiyi etkiledi, 3 kişi öldü

Bangladeş’te dang humması vakaları endişe verici şekilde artmaya devam ediyor. Ülkede sivrisinekler aracılığıyla bulaşan hastalık nedeniyle son 24 saatte 580 kişi yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılırken, 3 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısı 135’e yükseldi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılı başından bu yana toplam 34 bin 411 kişi dang hummasına yakalanırken, 1571 kişi hastanede tedavi altına alındı. 2024’te hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı ise 575 olarak kaydedilmişti.

İlgili Haber Bu yaz herkes evlere kapanabilir! Ölümcül virüs Avrupa'da yayılıyor

DANG HUMMASI NEDİR?

Dang humması, tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen ve sivrisinekler aracılığıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Kuluçka döneminin ardından genellikle yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Çoğu vaka hafif seyretse de bazı durumlarda ciddi komplikasyonlara ve ölüme yol açabilir.

VAKALAR NE ZAMAN ARTIYOR?

Dang humması vakaları, genellikle “yağış dönemleri” olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların dang humması ve sıtma taşıyan sivrisineklerin sayısını artırdığını vurguluyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türü, su birikintilerinde larva oluşturuyor. Bu nedenle özellikle sanayi bölgelerindeki çöp birikintilerinin ve su birikintilerinin düzenli olarak ilaçlanması hayati önem taşıyor. Yetkililer, vatandaşların kişisel koruma önlemlerini artırmalarını, sinek kovucu ürünler kullanmalarını ve hastalık belirtilerinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalarını öneriyor.

Bangladeş’teki dang humması vakalarındaki artış, halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Yetkililer, halkı uyarıyor ve önlem alınmadığı takdirde daha fazla can kaybının yaşanabileceğine dikkat çekiyor.