Bu yaz herkes evlere kapabilir! Ölümcül virüs Avrupa'da yayılıyor

Dünya pandeminin yaralarını sarmaya çalışırken yeni bir kabus kapıyı çaldı. “Nimbus” adıyla tanımlanan Omicron alt varyantı LP.8.1, Avrupa’da etkisini hızla artırıyor. Almanya’da enfeksiyonların %16’sını oluşturmaya başlayan varyant, İngiltere’de 80 yaş üstü kişilerde yüksek pozitiflikle dikkat çekerken, uzmanlar yaz aylarının sağlık açısından zor geçeceği uyarısında bulundu.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan kritik uyarı geldi: “Nimbus” adıyla bilinen Omicron alt varyantı LP.8.1, Avrupa genelinde alarm seviyesini yükseltti.

Vakalar başta yaşlılar olmak üzere hızla artarken, uzmanlar yaz aylarında salgının yeniden patlak verebileceği konusunda peş peşe uyarı yayımladı. Koronavirüs pandemisinin izleri hala silinmemişken, yeni varyantın etkisi "yeni bir dalga mı geliyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

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AVUSTURYA, İTALYA VE BİRLEŞİK KRALLIK'TA SAĞLIK KURUMLARI PEŞ PEŞE UYARDI

Boğaz ağrısı, yüksek ateş, kas ve baş ağrısı gibi semptomlarla kendini gösteren yeni tür, özellikle yaşlıları ve bağışıklık sistemi zayıf bireyleri etkiliyor.

İlk olarak 2024 ortasında Avrupa’daki atık su analizlerinde tespit edilen bu varyant, bağışıklık sisteminden kaçabilme yeteneğiyle dikkat çekmişti. Varyant, önceki enfeksiyonlar ve aşılardan kazanılan bağışıklığı aşma potansiyeli çok yüksek olduğu duyuruldu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), varyanta karşı mevcut aşıların güncellenmesini önerdi.

İNGİLTERE'DE VAKALAR ARTIYOR, EN ÇOK 80 YAŞ ÜZERİ ETKİLENDİ

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yayımlanan 22. hafta verilerine göre (26 Mayıs – 1 Haziran), SARS-CoV-2 testlerinde pozitiflik oranı %5'ten %5,7’ye yükseldi. En yüksek pozitiflik ise %7,4 ile 80 yaş ve üzeri bireylerde kaydedildi.

Aynı hafta içinde 3.833 solunum numunesi test edilirken, 219 pozitif sonuç tespit edildi. COVID-19 nedeniyle hastaneye yatış oranları da arttı; genel kabul oranı 100.000 kişide 1,40’tan 1,49’a çıktı.

Londra bölgesinde bu oran 100.000'de 2,98’e yükselerek en yüksek seviyeye ulaştı. 85 yaş üzerindeki bireylerde ise hastaneye yatış oranı önceki haftaya kıyasla düşüş gösterse de halen oldukça yüksek: 100.000'de 11,46.

YENİ VARYANTIN ADI: NİMBUS (LP.8.1)

“Nimbus” varyantı, Avrupa genelinde özellikle Avusturya, İtalya ve Almanya gibi ülkelerde yayılmaya başladı. Almanya’daki Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, Mart ayı sonunda COVID-19 vakalarının %4’ünü oluşturan LP.8.1 varyantı, Nisan sonunda bu oranı %16,7’ye kadar çıkardı.

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberine göre, varyant Almanya’da özellikle yaşlı nüfusta daha fazla tespit ediliyor.

UZMANLAR UYARIYOR: YAZ SEZONUNA DİKKAT!

Avusturya Ulusal sağlık kurumları AGES ve RAI, yaz boyunca hijyen kurallarına uyulması, kalabalık ortamlarda maske takılması ve risk gruplarının seyahatlerini sınırlaması konusunda uyarıda bulundu.