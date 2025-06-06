Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çin'de yarasalarda yeni virüs tespit edildi! Sadece bir mutasyonla yeni pandemi başlayabilir

Çin'de yarasalarda yeni virüs tespit edildi! Sadece bir mutasyonla yeni pandemi başlayabilir

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Çin&#039;de yarasalarda yeni virüs tespit edildi! Sadece bir mutasyonla yeni pandemi başlayabilir
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Çin’de yarasalarda keşfedilen yeni koronavirüs türü HKU5-CoV-2, bilim insanlarına göre sadece “tek bir mutasyonla” insanlara bulaşma eşiğinde. MERS benzeri bu ölümcül virüsün, dünya çapında yeni bir salgını tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

Dünya, COVID-19 kabusunun ardından yeni bir pandeminin eşiğinde olabilir. Bilim insanları, Çin’in güney ve doğu bölgelerinde yarasalarda keşfedilen HKU5-CoV-2 adlı yeni bir koronavirüs türünün, insan hücrelerine geçmek için sadece “küçük bir genetik değişikliğe ihtiyaç duyduğunu” açıkladı.

Washington Eyalet Üniversitesi’nden virolog Prof. Dr. Michael Letko liderliğindeki araştırma ekibi, söz konusu virüsün insanlarda ölümcül salgınlara yol açabilecek yapısal potansiyel taşıdığını duyurdu. 

“HKU5 virüsleri uzun süre göz ardı edildi diyen Letko, "Araştırmalarımız, insanlara bulaşmalarının yalnızca küçük bir adım uzaklıkta olduğunu gösteriyor” dedi.

MERS KADAR TEHLİKELİ OLABİLİR

HKU5, 2012’de Suudi Arabistan’da ortaya çıkan ve %34’e varan ölüm oranıyla tanınan MERS-CoV ile aynı virüs ailesinde yer alıyor. 
Araştırmalar, HKU5’in özellikle “ACE2 reseptörleri” aracılığıyla insan hücrelerine bağlanabileceğini ortaya koydu (tıpkı COVID-19 virüsü) gibi.

Bu da, virüsün sadece birkaç mutasyonla insanlar arasında yayılabilecek hale gelebileceği anlamına geliyor.

LABORATUVARDA YAPAY ENFEKSİYON SİMÜLASYONU

Ekip, HKU5 spike proteinini kullanarak laboratuvar ortamında genetik olarak üretilmiş sahte virüs parçacıkları (“pseudovirüsler”) oluşturdu. Bu parçacıklar hem yarasa hem de insan hücrelerine enjekte edildi. Deneyde, virüsün yarasa hücrelerini kolayca enfekte ettiği, ancak insan hücrelerinde yalnızca spike proteininde küçük değişiklikler yapıldığında tutunabildiği görüldü.

Araştırmanın yayımlandığı Nature Communications dergisinde, özellikle Lineage 2 adlı HKU5 suşunun insan ACE2 reseptörlerine doğrudan bağlanabildiği belirtildi. Bu da virüsün “ara konak” ihtiyacı olmadan insanlara geçebileceği anlamına geliyor.

RİSK BÜYÜYOR: ARA HAYVANLAR VE DÜZENSİZ TİCARETE DİKKAT

HKU5 virüsü şu anda yalnızca yarasalarda tespit edildi. Ancak “vizon, misk kedisi” gibi ara hayvanlar üzerinden insana geçme ihtimali ciddi endişe oluşturmakta. Çin'deki düzensiz yaban hayatı ticareti de bu riski daha da artırıyor.

Kaynak: Dış Haberler

Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu! 863 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 1319 kişi yaralandıFenerbahçe'de kritik görüşme! Ali Koç ve Mourinho bir araya geliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump-Musk savaşı büyüyor! ABD Başkanı: Elon aklını kaçırmış, konuşmayacağız - DünyaTrump’tan Musk’a ağır sözler!İran'dan 'Avrupa üçlüsüne' sert uyarı! "Adım dahi atmayın" - Dünyaİran'dan 'Avrupa üçlüsüne' sert uyarı!The Crown oyuncusu Gazze için ayağa kalktı! "Somut eylemler istiyoruz" - DünyaThe Crown oyuncusu Gazze için ayağa kalktı!Trump’a 2.kez yargı freni! Uluslararası öğrenci yasağı askıya alındı - DünyaTrump’a 2.kez yargı freni!Trump'ın eski danışmanından Musk ile ilgili olay sözler: Sınır dışı edilsin - Dünya"Derhal ülkeden sınır dışı edilmeli"Rusya'dan göçmenlere tam takip! Telefonlar izlenecek, izin vermeyen sınır dışı edilecek - DünyaRusya'dan göçmenlere tam takip!
Sonraki Haber Yükleniyor...