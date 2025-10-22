Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
En son deprem nerede oldu? 22 Ekim son depremler listesi!
22 Ekim 2025 sabah saatlerinde Muğla açıklarında meydana gelen deprem Marmaris başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sarsıntıya ilişkin ayrıntıları paylaşırken son dakika en son deprem nerede oldu, 22 Ekim son depremler listesi araştırılıyor.

Türkiye’de yaşanan son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 22 Ekim sabah saatlerinde Muğla açıklarında meydana gelen deprem, Marmaris ve çevre illerde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

EN SON DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA?

AFAD’ın aktardığı verilere göre Muğla açıklarında saat 05.45’te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. Sarsıntı, özellikle Marmaris ve çevresinde hissedilirken birçok vatandaş sosyal medya üzerinden depremi paylaştı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Depremin merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğu bildirildi. 

En son deprem nerede oldu? 22 Ekim son depremler listesi! - 1. Resim

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD’ın açıklamasına göre depremin büyüklüğü 4.5, derinliği ise 34.46 kilometre olarak ölçüldü. Bölge halkı, sarsıntının ardından kısa süreli panik yaşarken ekipler herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını kontrol ederken uzmanlar, bu tür sarsıntıların bölgenin jeolojik yapısı nedeniyle zaman zaman yaşanabileceğini belirtiyor. 

SON DEPREMLER LİSTESİ!

AFAD son depremler listesi:

En son deprem nerede oldu? 22 Ekim son depremler listesi! - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Muğla'da büyük operasyon! Özel harekat polise kurşun sıkanları yakaladı
