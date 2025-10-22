Merkez Bankası açıkladı! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Merkez Bankası bugünden itibaren E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotları tedavüle çıkarıyor. Yeni 20 liralık banknotların diğer paralardan tek farkı üzerlerindeki imzalar olacak.
Merkez Bankası yeni 20 liraları tedavüle çıkarıyor. Resmi Gazete'de yapılan duyuruya göre bugünden itibaren E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotlar tedavüle girecek.
TEK FARK İMZALAR
Yeni paraların güncel olarak kullanılan 20 liralardan tek farkı banknot üzerindeki imzalar olacak. Yeni 20 liralar, üzerinde Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait imzalar olacak şekilde yeniden düzenlendi.
ÖNCEKİ TERTİPLERLE TAMAMEN AYNI
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.
