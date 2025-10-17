Merkez Bankası'nın 'kart ihalesi' soruşturmasında yeni gelişme: TCMB eski Başkan Yardımcısı da tutuklular arasında!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sabah saatlerinde bir açıklama yaparak Bankalararası Kart Merkezi'nde (BKM) yapılan denetim çalışmaları sonucu 6 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. O suç duyurusuyla ilgili bir açıklama da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı. Açıklamayla, bazı ihalelerle ilgili soruşturma sonucu eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in da aralarında bulunduğu 7 kişinin bir hafta önce tutuklandığı, 3 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiği ortaya çıktı.

Bugün hem Merkez Bankası hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan iki açıklama ile Bankalararası Kart Merkezi'yle (BKM) ilgili bir yıl önce yapılan suç duyurusu ile adli soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma sonucu eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in da aralarında bulunduğu 7 kişinin bir hafta önce tutuklandığı, 3 kişi hakkında da adli kontrol, yurt dışında bulunduğu anlaşılan 4 kişi hakkında ise yakalama kararı verildiği ortaya çıktı.

MERKEZ BANKASINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sabah saatlerinde Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bankamız, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 8. maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) hissedarı olup, BKM'de belirli dönemlerde denetim faaliyeti gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, Bankamız Başkanlık Makamının 6 Şubat 2024 tarihli onayı ile BKM'de TCMB Denetim Genel Müdürlüğünce bir denetim süreci başlatılmıştır. Yürütülen denetim sonucunda hazırlanan İnceleme Raporunda suç şüphesi içeren bazı bulguların yer alması üzerine, Bankamızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 6 Aralık 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuya ilişkin olarak devam eden yargı süreci, Bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir." denildi.

"10 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI"

Konuyla ilgili öğle saatlerinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada BKM operasyonunun 10 Ekim'de yapıldığı, gözaltına alınan 10 kişiden 7 kişi hakkında tutuklama kararı verildiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle: