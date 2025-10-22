Bugün hangi maçlar var? 22 Ekim Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç saati belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig heyecanı bu akşam zirveye taşınıyor. Avrupa’da dev karşılaşmalar oynanırken, Türkiye’de ise Beşiktaş zirve yarışındaki önemli bir deplasman mücadelesine çıkacak. Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt’i RAMS Park’ta ağırlarken, Beşiktaş Konyaspor deplasmanında galibiyet arayacak. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Futbolseverler için Avrupa arenası bu akşam oldukça hareketli geçecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları kapsamında Galatasaray, evinde BodO/Glimt’i konuk edecek. Sarı kırmızılılar Avrupa’daki puan mücadelesinde avantaj yakalamak için sahaya çıkarken, Norveç temsilcisi de gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın yanı sıra Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Tottenham ve Bayern Münih gibi dev takımlar da sahne alacak. Avrupa’nın birçok kentinde oynanacak karşılaşmalar futbolseverlere dolu dolu bir akşam yaşatacak. Bu mücadeleler aynı zamanda gruptaki puan dengelerini de etkileyecek.

22 EKİM BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ!

Trendyol Süper Lig:

20:00 Konyaspor - Beşiktaş | beIN Sports 1

20:00 Çaykur Rizespor - Başakşehir FK | beIN Sports 2

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt (TRT 1)

19:45 Athletic Bilbao - Karabağ | tabii Spor

22:00 Monaco - Tottenham | tabii Spor

22:00 Atalanta - Slavia Prag | tabii Spor

22:00 Chelsea - Ajax | tabii Spor

22:00 Sporting CP - Marsilya | tabii Spor

22:00 Real Madrid - Juventus | tabii Spor

22:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool | tabii Spor

22:00 Bayern Münih - Club Brugge | tabii Spor