Kaosun Anatomisi 5 bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Kaosun Anatomisi 5 bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

- Güncelleme:
Kaosun Anatomisi 5 bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

HBO Max'in yeni dizisi Kaosun Anatomisi, ilk dört bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizi yayınlandığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kırdı. Dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk yer alırken, "Kaosun Anatomisi 5 bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?" sorusu araştırılmaya başlandı.

HBO Max'in yeni sezon dizisi Kaosun Anatomisi, yayınlandığı ilk günden bu yana izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Büyük beğeni toplayan dizinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk paylaşıyor. Dizide ilk 4 bölüm geride kalırken, "Kaosun Anatomisi 5 bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

Kaosun Anatomisi 5 bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? - 1. Resim

KAOSUN ANATOMİSİ 5 BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Kaosun Anatomisi dizisi her hafta Cuma günleri HBO Max'te seyirciyle buluşuyor. İlk sezonun 10 bölüm süreceği belirtilen dizide yeni bölümün ekranlara geleceği tarih merak ediliyor.

Dizi, acil serviste çalışan idealist doktor Ozan'ın ablasının suç örgütü tarafından öldürülmesi sonrası karanlık bir dünyaya sürüklenmesini konu ediniyor.

Ozan'ın intikam ve hayat kurtarma arasında denge kurmaya çalıştığı Kaosun Anatomisi'nde 4. bölümün 24 Ekim 2025 Cuma günü yayınlanması bekleniyor.

Kaosun Anatomisi 5 bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? - 2. Resim

KAOSUN ANATOMİSİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Aytaç Şaşmaz
  • Serra Arıtürk
  • Erol Babaoğlu
  • Diren Polatoğluları
  • Deniz Barut
  • Derin Beşikçioğlu
  • İlker Kızmaz
  • Hacı Bayram Dalkılıç
  • Beyti Engin
  • Galip Erdal
  • Yüksel Aksu
  • Serkan Taştemur
  • Burçin Birben
  • Meriç Rakalar
  • Onur Yalçınkaya
Kaynak: Türkiye Gazetesi

